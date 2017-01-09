Трамп похвалил Fiat-Chrysler за решение расширять производство в США

Избранный президент США Дональд Трамп высоко оценил заявление автомобильного концерна Fiat-Chrysler, планирующего израсходовать миллиард долларов на создание новых производственных мощностей в промышленном центре США.

Компания, являющаяся третьим по величине автопроизводителем в Соединенных Штатах, заявила в воскресенье, что собирается расширить свои заводы в Огайо и Мичигане, начав производить там внедорожники и пикапы, а также создав 2000 новых рабочих мест.

Об этом стало известно спустя два дня после того, как второй по величине американский автоконцерн Ford Motor объявил об отмене планов расширения в Мексике и выделении 700 миллионов долларов на расширение производства в США, в результате которого будет создано 700 новых рабочих мест.

«Наконец-то это происходит! – написал Трамп в «Твиттере» после заявления Fiat-Chrysler. – Спасибо вам, Ford и Fiat C!»

Трамп недавно раскритиковал крупнейшего американского автопроизводителя General Motors и крупнейшего автопроизводителя мира Toyota, которые заявили, что собираются расширять производство в Мексике. Избранный президент пригрозил ввести крупные пограничные пошлины, если GM и Toyota попытаются ввозить новые автомобили обратно в США, чтобы продавать их через американских дилеров.

Трамп вступит в должность после инаугурации, которая назначена на 20 января.

В ходе своей длительной предвыборной кампании республиканец пообещал ввести 35-процентный налог на продукты, производимые американскими компаниями за рубежом и присылаемые на продажу обратно в США. однако для введения новых тарифов ему понадобится согласия Конгресса, а многие республиканцы выступают за свободную торговлю, которая, по его словам, лишает американцев рабочих мест, поскольку многие компании переводят производство в страны, где рабочая сила дешевле.