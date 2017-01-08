Морозы в Европе привели к гибели, как минимум, 25 человек

По меньшей мере 25 человек, в том числе несколько мигрантов и бездомных, погибли за последние два дня из-за сильных холодов, установившихся в Европе. Ожидается, что морозная погода в ближайшие дни сохранится.

В центральной Франции перед рассветом в воскресенье попал в аварию автобус, ехавший по обледенелой трассе, которую местные жители называют «дорогой смерти». В результате пять туристов из Португалии погибли, еще 27 человек получили травмы.

40-местный автобус направлялся в Швейцарию. Власти предполагают, что водитель не справился с управлением из-за гололеда.

В Польше, где температура опускалась до –14 градусов Цельсия, десять человек погибли от холода.

В Италии холода стали причиной гибели семи человек, в том числе пяти бездомных, из которых, по данным властей, двое были гражданами Польши.

Из-за сильных снегопадов в центральной и юго-восточной Италии были закрыты аэропорты Бари и Бриндизи, а также на Сицилии.

Экстренные службы Праги сообщили о трех смертельных случаях – погибли два бездомных и охранник парковки.

Ночные температуры в Москве опускались до –30 градусов, В Санкт-Петербурге, где столбик термометра показывал –24, полиция сообщила о найденном трупе мужчины, умершего от переохлаждения.

Тем временем большое и тяжело нагруженное контейнерное судно чуть не врезалось в берег, когда проходило через пролив Босфор в субботу. Государственное информагентство Anadolu сообщило, что пролив, который является одним из самых загруженных судоходных путей Европы, закрыт в связи с плохой видимостью из-за снегопада.

Сильные снегопады парализовали Стамбул. Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines отменил сотни рейсов.

Власти ожидают, что количество жертв вырастет, поскольку погодные условия в ближайшие дни не изменятся.