Бельгия на один день выдала Франции подозреваемого в организации парижских и брюссельских терактов

Власти Бельгии передали Франции подозреваемого в организации терактов в Париже Мохамеда Абрини, известного также как «человек в шляпе».

Абрини отправили во Францию на один день, чтобы ему предъявили обвинения в организации скоординированных нападений, в результате которых 13 ноября 2015 года погибли 130 человек и пострадали еще несколько сотен.

За два дня до терактов во французской столицы камеры видеонаблюдения засняли Абрини на автозаправке на шоссе, ведущем в Париж, рядом с Салахом Абдесламом, который считается единственным выжившим участником парижских терактов.

Абдеслам бежал и был арестован в Бельгии 18 марта 2016 года, за четыре дня до того, как террористы-смертники устроили взрывы в аэропорту Брюсселя и на станции метро Мальбек. В результате этих терактов погибли 32 человека, множество людей получили ранения.

В день брюссельских терактов Абрини попал в объективы камер видеонаблюдения в аэропорту. На нем была черная шляпа. По словам властей, он бежал с места происшествия, не успев привести в действие взрывное устройство, находившееся у него в чемодане. Его задержали в апреле.

Как заявляют в бельгийской прокуратуре, есть основания полагать, что организаторы брюссельских терактов планировали новые нападение во Франции, но впоследствии решили устроить взрывы в бельгийской столице, пока набирало обороты расследование парижских терактов.

Ответственность за теракты в Париже и Брюсселе взяла на себя группировка «Исламское государство».