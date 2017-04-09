Взрывы у христианских церквей в Египте: более 30 человек погибли

По меньшей мере 32 человека погибли, десятки других получили ранения в результате взрывов у двух церквей в Египте в день, когда коптские христиане отмечают Пальмовое воскресенье (известное в России, как Вербное воскресенье).

Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство».



Первый взрыв, унесший жизни по меньшей мере 21 человека, произошел в долине Нила, к северу от Каира.

Через несколько часов другой взрыв произошел у церкви в Александрии, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек.

Ожидается, что глава Римско-католической церкви папа римский Франциск посетит Каир позднее в этом месяце, чтобы выразить солидарность с христианской общиной Египта.

Христиане составляют около 10 процентов населения Египта и регулярно подвергаются преследованиям со стороны исламских экстремистов.

Пальмовое воскресенье отмечается в память о триумфальном въезде Иисуса Христа в Иерусалим, когда путь перед ним устилали пальмовыми ветвями. Через несколько дней он был арестован и распят.