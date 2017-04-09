Взрывы у христианских церквей в Египте: более 30 человек погибли

Ответственность за атаки взяла террористическая группировка «Исламское государство»
По меньшей мере 32 человека погибли, десятки других получили ранения в результате взрывов у двух церквей в Египте в день, когда коптские христиане отмечают Пальмовое воскресенье (известное в России, как Вербное воскресенье).
Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство».
Первый взрыв, унесший жизни по меньшей мере 21 человека, произошел в долине Нила, к северу от Каира.
Через несколько часов другой взрыв произошел у церкви в Александрии, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек.
Ожидается, что глава Римско-католической церкви папа римский Франциск посетит Каир позднее в этом месяце, чтобы выразить солидарность с христианской общиной Египта.
Христиане составляют около 10 процентов населения Египта и регулярно подвергаются преследованиям со стороны исламских экстремистов.
Пальмовое воскресенье отмечается в память о триумфальном въезде Иисуса Христа в Иерусалим, когда путь перед ним устилали пальмовыми ветвями. Через несколько дней он был арестован и распят.
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