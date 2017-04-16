Суд в Египте снял с американки обвинения в торговле людьми

Суд в Египте оправдал американку египетского происхождения и еще семь человек, которые около трех лет провели под арестом по обвинениям в торговле людьми, связанными с деятельностью фонда, помогавшего беспризорным детям в Каире.



Главная подсудимая – Айя Хиджази, ее муж и еще шесть человек находились под стражей с мая 2014 года, когда полиция Каира провела обыски в ее фонде без судебного ордера, конфисковав ноутбуки и другую технику.



Подсудимым были предъявлены обвинения в торговле людьми, сексуальной эксплуатации детей и использовании детей в антиправительственных протестах. Их арест вызвал возмущение у групп активистов, заявивших, что обвинения были сфабрикованы и являлись частью действий правительства, направленных на подавление гражданского общества.



Перед вынесением оправдательного решения судебные заседания неоднократно откладывались. Правозащитные организации считают, что это делалось под абсурдными предлогами – такими, как, к примеру, невозможность включить компьютер на судебных слушаниях.



Высокопоставленный представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Джо Сторк в марте назвал дело против Хиджази и других «ничем иным, как пародией на правосудие».Сторк также протестовал против того, что ответчикам не давали встречаться с адвокатами без свидетелей и неоднократно лишали возможности освобождения под залог.



Несколько американских конгрессменов и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон также призывали к освобождению Хиджази.



Оправдательный вердикт появился через две недели после состоявшейся в Вашингтоне встречи президента США Дональда Трампа и лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.



Однако неясно, сыграл ли визит египетского лидера какую-либо роль в решении суда.Тем не менее, накануне той встречи источники в администрации Трампа заявляли, что американские официальные лица пристально следят за заключением Хиджази.