МВФ повысил прогноз роста экономики США

Международный валютный фонд незначительно повысил прогноз по экономическому росту США в 2017 и 2018 гг., отразив обещание администрации Трампа увеличить расходы на вооруженные силы и инфраструктуру.

По прогнозам МВФ, в этом году экономика США вырастет на 2,3 процента, а в следующем – чуть больше. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что его планы по увеличению расходов, снижению налогов и сокращению законодательных препон позволят повысить рост до четырех процентов.

Согласно опубликованному в понедельник докладу МВФ, мировая экономика в этом году вырастет примерно на 3,4 процента, а в следующем – на 3,6 процента.