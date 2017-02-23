Что будет с экономикой США при Трампе?

До того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы, многие аналитики скептически оценивали его предложения в сфере экономики и прогнозировали резкие падения на финансовых рынках, замедление темпов найма новых сотрудников и повышенный риск рецессии. Но прошло чуть больше месяца после того, как Трамп стал 45-м президентом США, на американских фондовых рынках отмечена самая долгая за десятки лет позитивная полоса, темпы найма продолжают превышать ожидания, а уровень потребительского доверия стремительно растет.

«Голос Америки» побеседовал с главным аналитиком Moody's Analytics Марком Занди, который одним из первых начал активно критиковать Трампа. На вопрос о том, ошибались ли эксперты, Занди ответил отрицательно.

«Если господин Трамп получит именно то, чего хотел, и воплотит в жизнь свои политические инициативы, что случится с экономикой? Экономика погрузится в глубокую рецессию», – считает он.

Занди отстаивает свое мнение, подчеркивая, что с точки зрения политики, Трампу еще предстоит выполнить свои предвыборные обещания.

«Он хотел, чтобы 11 миллионов нелегальных иммигрантов покинули страну, - говорит он. -Хотел ввести 45-процентный тариф для Китая, 35-процентный для Мексики. Он хотел сократить налоги и повысить расходы правительства, что в течение 10 лет увеличило бы бюджетный дефицит на 10 триллионов долларов. Если он этого добьется, то начнется рецессия».

Однако другие эксперты считают, что рекордный рост на рынке ценных бумаг свидетельствует о возрождении оптимизма инвесторов,что в большой степени обусловлено ожиданиями сокращения налогов и отмены некоторых законодательных ограничений. Старший аналитик PNC Гас Фаучер считает, что в краткосрочной перспективе это приведет к росту прибылей.

«Инвесторы ожидают, что при Трампе будет более уверенный экономический рост, и, возможно, рост самой инфляции, что также приведет к росту прибылей. Похоже, нас ждут сокращения налогов на прибыль корпораций, а это значит, что будет больше прибылей, подлежащих распределению между акционерами, что хорошо сказывается на ценах акций», – поясняет он.

По словам Фаучера, инвесторы будут разочарованы, если Трамп не сумеет провести в жизнь конкретные предложения по стимулированию роста. Среди них -сокращение налога на прибыль корпораций и масштабные программы по созданию рабочих мест. В целом, по его мнению, экономические прогнозы сейчас гораздо лучше, чем всего пару месяцев назад.

Однако энтузиазм по поводу экономической программы Трампа уже ослабевает. В Goldman Sachs считают, что уверенность инвесторов могла достигнуть пика, а Кевин Келли из Recon Capital Partners отмечает, что рынки могут приближаться к поворотному моменту.​

«Сейчас все ждут: будут ли смягчать законодательные ограничения и сокращать налоги? Зависнет ли все это на некоторое время? Будет ли это сделано во второй половине года? Думаю, сейчас на рынках начинаются именно такие настроения», – полагает он.

Некоторые экономисты считают, что протекционистские взгляды Трампа создают еще один фактор риска для глобальной экономики. Трамп уже отказался участвовать в Транстихоокеанском торговом соглашении и хочет пересмотреть заключенное в 1994 году Североамериканское торговое соглашение (НАФТА) с Канадой и Мексикой. Противники НАФТА считают, что этот договор уничтожил миллионы высокооплачиваемых рабочих мест в американской промышленности.

«США находятся в центре мировой экономики, - не соглашается с этим утверждением Марк Занди. -Они вытащили сотни миллионов человек из бедности и перевели их в средний класс, достаточно вспомнить Бразилию, Восточную Европу, Китай и Азию. Потребители также сильно выиграли от появления более дешевых товаров. Если мы начнем двигаться в сторону от глобализации, пострадает и весь мир, и мы сами».

Несмотря на сообщения о сумятице в первые дни работы новой администрации, Занди полагает, что республиканское большинство в обеих палатах Конгресса скорее всего одобрит существенную часть предложений Трампа. Однако, учитывая свойственный Республиканской партии консерватизм в сфере фискальной политики, некоторые аналитики задаются вопросом о том, как в случае сокращения налогов администрация будет расплачиваться за масштабную программу создания рабочих мест, набор новых пограничников и, конечно, за гигантскую стену на границе с Мексикой?