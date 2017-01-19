Кандидат в министры финансов отвечает на трудные вопросы о «хищническом кредитовании»

Кандидату на пост министра финансов США приходится отвечать на вопросы о тысячах случаев взыскания заложенного имущества банком, который он возглавлял во время финансового кризиса.

В четверг Стив Мнучин предстал перед сенатским комитетом по финансам, где демократ Рон Уайден приготовил для него «сложные вопросы» об участии Мнучина в «хищническом кредитовании».

Мнучин, во время предвыборной кампании консультировавший Трампа по финансовым вопросам, разбогател благодаря выгодным инвестициям. Одной из них было приобретение банка IndyMac, дававшего ипотеки ненадежным заемщикам. Согласно анализу Wall Street Journal, у банка было одно из худших портфолио на рынке: по более девяти процентов кредитов были задолженности по меньшей мере на два месяца. Как пишет издание, предыдущее руководство банка часто выдавало кредиты, не проверив наличие у заемщика трудоустройства и способности погасить ипотеку.

По словам критиков, банк Мнучина несправедливо обращался с заемщиками и прилагал мало усилий, чтобы им помочь. Мнучин утверждает, что стремился реструктурировать займы таким образом, чтобы избежать взыскания недвижимости. Как ожидается, слушание по его кандидатуре продлится несколько часов.

Глава комитета по финансам, республиканец Оррин Хэтч, считает Мнучина перспективным кандидатом на пост главы ведомства, которое призвано сыграть ключевую роль в восстановлении американской экономики. По словам Хэтча, у Мнучина есть навыки и идеи, которые помогут реформировать налоговый кодекс, стимулировать инвестиции и создание новых рабочих мест.

Министерство финансов должно поддерживать экономику, создавая условия, способствующие экономическому росту в США и других странах. В ведомстве работают более 100 000 человек, задача которых – контролировать и защищать финансовую систему страны.