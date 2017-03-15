Центробанк США поднял базовую учетную ставку на 0,25 процента

В среду Центробанк США немного увеличил базовую учетную ставку в связи с приближением американской экономики к состоянию полной или почти полной занятости, а также медленному росту инфляции.

По итогам двухдневных обсуждений политики установления процентных ставок, руководство ФРС решило увеличить базовую учетную ставку на 0,25 процентных пункта. Таким образом, установив диапазон процентных ставок между 0,75 и 1 процентом.

Во время рецессии ФРС снижала базовую учетную ставку почти до нуля, чтобы стимулировать экономический рост и занятость. Однако в настоящее время, по мнению Центробанка, экономика восстанавливается и необходимость в таких мерах отпала. По словам экономиста банка PNC Bank Гаса Фоше, потребители, которые являются основным двигателем экономической активности в США, сейчас «в порядке» благодаря наличию работы и росту зарплаты. Согласно недавно опубликованному исследованию ключевых игроков финансовой сферы, проведенному Международной ассоциацией профессиональных сертифицированных бухгалтеров, в настоящее время наблюдается самый высокий уровень оптимизма за последние несколько лет.

За последние несколько месяцев учетная ставка незначительно повышается уже второй раз. Аналитики пристально изучают заявления ФРС, чтобы понять, как скоро и насколько возрастет базовая учетная ставка в этом году. Более высокая процентная ставка устанавливается, чтобы снять напряженность в экономике и предотвратить скачки инфляции, которые могут помешать росту экономики.

Согласно прогнозам экспертов Wallethub.com, в результате роста процентных ставок в этом году на 0,25 процента, владельцам кредитных карт США придется заплатить на 1,6 миллиардов долларов больше по процентным ставкам. Эксперты на вебсайте отслеживают использование кредитных карт и говорят, что более высокие ставки затруднят погашение кредитов, стоимость которых, как они ожидают, в этом году достигнет рекордного уровня.

По словам Wallethub, проследить, насколько повышение базовой учетной ставки повлияет на кредиты на покупку домов и автомобилей, будет сложнее. Однако, их опыт показывает, что эти кредиты также могут подорожать.

Если Центробанк слишком долго будет удерживать процентные ставки на слишком низком уровне, существует риск спровоцировать резкий скачок инфляции. Это может вынудить ФРС повышать ставки более высокими и быстрыми темпами, что нарушит баланс в экономике. В целом ФРС пытается вести экономику к состоянию полной занятости, при этом удерживая рост цен примерно до 2 процентов в год. Слишком большое повышение ставки слишком быстро может поставить под угрозу экономический рост или даже вернуть экономику в состояние рецессии.