США могут стат экспортером энергоресурсов

Исследования показывают, что США могут стать экспортером энергоресурсов благодаря новым технологиям, которые становятся все более эффективными. Почти двукратное увеличение добычи нефти в США за последние несколько лет препятствует попыткам нефтяного картеля ОПЕК восстановить контроль над рынками энергоносителей. Кроме того, следует отметить, что аналитики регулярно недооценивали влияние стремительно развивающихся технологий на энергетику.

Развитие производства энергии в США при относительно медленном росте спроса означает, что у крупнейшей экономики мира, вероятно, будет избыток энергоресурсов, считает глава американского Агентства энергетической информации Адам Симински. «США могут стать новым экспортером энергоресурсов», – подчеркивает он.

Несколько лет назад предложение в нефтяной отрасти выросло, а спрос практически не менялся, и цены на нефть упали.

В прошлом Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ответ на снижение цен сокращала добычу, что поднимало цены. Но на этот раз ОПЕК продолжала добычу и позволила ценам падать.

По мнению аналитиков, в ОПЕК надеялись, что низкие цены позволят устранить конкурентов с высокими издержками. Речь, в первую очередь, идет об американских компаниях, использующих передовые технологии, такие как гидроразрыв пласта. Предполагалось, что после этого производители с низкими издержками, такие как Саудовская Аравия, смогут поднять цены и получить большую прибыль.

Однако эксперт по энергетике из Госдепартамента Амос Хинштейн считает, что старая тактика в новой ситуации не сработала. По его словам, многие американские производители существенно повысили эффективность.

«Устойчивость производства означает для ОПЕК, что США никуда не уходят, добыча сланцевой нефти никуда не уходит, и снижением цен результатов не достичь», – уточняет аналитик.

Мировые цены на нефть несколько повысились после ноябрьского соглашения стран ОПЕК и других ведущих стран-производителей нефти о снижении добычи. Однако научный сотрудник Американского института предпринимательства Бенджамин Зайкер отмечает, что многие производители сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, что подтачивает соглашение.

«Я сомневаюсь, что это соглашение продержится», – отмечает Зайкер.

Однако даже если оно будет работать, то это, как полагают эксперты, заставит сланцевые компании производить еще больше нефти, что, в свою очередь, приведет к перенасыщению рынка и новому снижению цен.