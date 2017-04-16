Христиане всего мира отмечают Пасху

Христиане всего мира в воскресенье отмечают Пасху – день, когда, по преданию, Иисус Христос воскрес из мертвых, – главный праздник в христианском календаре.



Толпы верующих, прошедших усиленные досмотры, собрались в воскресенье на украшенной цветами площади Святого Петра в Ватикане, где папа римский Франциск отслужил пасхальную мессу и выступил с ежегодным пасхальным обращением «Граду и миру» (Urbi et Orbi).

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Глава Римско-католической церкви осудил жестокое обращение с мигрантами, бедными и представителями социально незащищенных групп населения.Он заявил, что каждый день их «человеческое достоинство распинается» в результате несправедливости и коррупции.



В своих молитвах папа просил об установлении мира на Ближнем Востоке, «начиная со Святой Земли, а также в Ираке и Йемене».



Он выразил надежду, что жертва, которую принес Христос, вдохновит мировых лидеров на то, чтобы они «поддержали усилия тех, кто активно трудится, чтобы принести облегчение и утешение гражданскому населению Сирии – жертве войны, не прекращающей сеять ужас и смерть».



Христианская Пасха является переходным праздником и выпадает на разные даты в разные годы.Западные христиане празднуют Пасху в первое воскресенье, следующее за полнолунием после весеннего равноденствия.



В этом году, однако, Пасху одновременно празднуют, как католическая, так и православные церкви, а также протестанты.Обычно западные и восточные христиане отмечают Пасху с разницей в несколько недель. Это объясняется тем, что католики пользуются григорианским календарем, а восточные православные церкви – старым, юлианским.



Служба, прошедшая на рассвете у Садовой могилы в Иерусалиме, где паломники пели гимны воскресению, была проникнута библейским колоритом. В течение дня в священном городе проходили богослужения различных западных и восточных церквей.



Мусульманин Ваджих Нусейбе, член одной из двух семей, которые являются хранителями Храма Гроба Господня в Иерусалиме, заявил, что в этом году святыню посетили меньше людей, чем в прошлом.



По мнению Нусейбе, это вызвано тяжелой экономической ситуацией и проблемами с безопасностью, с которыми сталкиваются христиане на Ближнем Востоке, которые чувствуют, что в Ираке и Сирии им грозит угроза.



«Мы надеемся, что в следующем году наступит мир, – сказал он. – И все будут принимать друг друга».



В Старом городе Иерусалима также можно было видеть многочисленных еврейских паломников, которые отмечают недельный библейский праздник Песах, установленный в память библейского исхода – освобождения древних израильтян из египетского рабства.



Сообщается, что многие из паломников были ультраортодоксальными иудеями в темных одеждах и шляпах, но к ним присоединились и другие, включая членов израильской общины эфиопских евреев.



Вооруженная израильская полиция и солдаты патрулировали улицы вблизи Храма Гроба Господня, но атмосфера была спокойной.



В Египте, однако, власти усилили меры безопасности после атаки смертника на коптскую христианскую церковь в прошлое воскресенье, в результате которой десятки человек погибли, более 100 получили ранения.



Пасха завершает Страстную неделю, которая включает Страстной четверг – день, когда Христос провел тайную вечерю со своими учениками. За ним следует Страстная пятница, когда, согласно преданию, он был распят.



В преимущественно православных странах, таких как Россия и Сербия, государственные и церковные лидеры приняли участие в ночных богослужениях.



Вселенский патриарх Варфоломей I, духовный лидер православных христиан, выступил с посланием мира на ночном богослужении в патриархате в турецком Стамбуле.



«Наша вера жива, – сказал он. – Это послание – победы жизни над смертью, триумфа света радости пасхальной свечи над тьмой беспорядка и разрушения – объявляется всему миру от Вселенского патриархата с приглашением испытать негасимый свет воскресения».

«Унынию не должно быть места в нашей душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир (Ин. 16:33), восторжествовал над грехом и смертью», – сказал в пасхальном послании глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл.

Пасхальное послание главы Сербской православной церкви патриарха Иринея было выдержано в более мрачных тонах. «С великой печалью и болью в наших сердцах мы отмечаем, что современный мир идет не по пути воскресения, но по дороге смерти и безысходности», – сказал он.



Еще в одной православной стране, Румынии, патриарх Даниил обратился к членам церкви с просьбой «принести радость сиротам, больным, пожилым и одиноким».