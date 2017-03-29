Белый дом не видит проблемы в том, как Нунес расследует вмешательство РФ в выборы в США

В то время, как работа Комитета по разведке Палаты представителей по расследованию вмешательства России в ноябрьские президентские выборы в США была приостановлена, представители Комитета по разведке в Сенате заявили в среду, что в ближайшее время закончат рассмотрение тысяч документов, чтобы разобраться, «где факты, а где вымысел».

Сенатор-республиканец и председатель комитета Ричард Берр сообщил прессе на Капитолийском холме о «беспрецедентном количестве документов», предоставленным на рассмотрение членам комитета, которому необходимо еще несколько недель, чтобы завершить их анализ.

Берр также заявил, что его комитет находится в постоянном контакте с представителями разведывательных служб с целью получить дополнительные документы, которые позволят сенатскому комитету по разведке «прийти к какому-либо заключению».

По словам сенатора, комитет недавно пополнился семью новыми сотрудниками, которые будут оказывать помощь в проведении расследования.

Самый высокопоставленный демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что члены комитета будут делать выводы по мере продвижения расследования.

В среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер что не видит никакой проблемы с тем, чтобы глава комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес продолжал руководить расследованием российского вмешательства в президентские выборы 2016-го года в США.

«Я не вижу здесь никакой проблемы», – сообщил Спайсер прессе в ходе ежедневного брифинга.

Во вторник Нунес подвергся серьезной критике, отказался самоустраниться от расследования. Ранее, комитет остановил работу на этой неделе. Позиция Нунеса вызвала у представителей обеих партий, которые ведут расследование, сомнения в его объективности.

Комментируя ситуацию, Спайсер заявил, что некоторые этапы расследования «занимают немного больше времени», но Белый дом это «устраивает».

Запланированные закрытые брифинги с директором ФБР Джеймсом Коми и директором АНБ Майком Роджерсом также были отложены. Это усугубило недовольство демократов в комитете, которые заявили, что действия Нунеса за прошедшие полторы недели подорвали доверие к главе комитета и вызывают сомнения в его способности руководить расследованием.

Как сообщалось ранее, Нунес по-прежнему отказывается раскрыть личность источника, от которого он получил информацию об «эпизодическом слежении» за Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. «Я не скажу вам, с кем я разговариваю и куда хожу», – сказал Нунес во вторник, при этом подчеркнув, что у него по-прежнему «хорошие» отношения с остальными членами комитета, и что расследование российского вмешательства в выборы продолжается.

Такая позиция Нунеса привела к тому, лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей Пола Райана сместить Нунеса с поста председателя комитета по разведке, а лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что спикер по крайней мере должен настоять, чтобы Нунес не участвовал в расследовании российского вмешательства.