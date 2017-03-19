Музыканты всего мира отдают дань памяти Чаку Берри

Музыканты мира отдают дань памяти Чаку Берри – легенде американского рок-н-ролла – скончавшемуся в субботу в возрасте 90 лет.

Солист группы Rolling Stones Мик Джаггер опубликовал серию твитов, в которых поблагодарил Берри за «всю вдохновляющую музыку, которую он подарил нам».

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Легендарный американский певец Брюс Спрингстин отметил, что Берри был «крупнейшим представителем рок-музыки, гитаристом и величайшим автором рок-н-ролла, который когда-либо жил».

Британский рок-певец Род Стюарт заявил, что Берри «вдохновлял нас всех», а американский певец Хьюи Льюис отметил, что «его музыка и влияние будут жить вечно».

Легендарный афроамериканский музыкант Чарльз Эдвард Андерсон Берри родился в Сент-Луисе, штат Миссури, и начал выступать в старших классах школы. С тех пор ему довелось провести три года в исправительной школе и 20 месяцев в тюрьме, но в течение нескольких десятилетий он находился в центре внимания, став пионером музыкального стиля, который стал синонимом американской музыки.

Известность Чаку Берри принесли такие хиты 1950-х, как Maybellene, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen и Johnny B. Goode. Эти песни – революционная комбинация поп-музыки, кантри и блюза – стали танцевальными хитами в школьных спортзалах и музыкальных клубах во всех уголках США. Его музыкальный стиль способствовал появлению эпохи американского подростка, наполненной гормонами, энергией и оптимизмом.

Хит Берри Maybellene стал рок-н-рольной обработкой кантри-песни Ida Red. Позднее Берри написал в своих воспоминаниях, что его звукозаписывающая компания Chess «не могла поверить, что чернокожий парень мог написать и исполнить деревенскую песню (песню в стиле кантри – ГА)».

Его музыка повлияла на творчество популярных музыкантов, которые появились после него, включая такие легендарные группы, как Rolling Stones, Beach Boys и Grateful Dead. В середине восьмидесятых, говоря о Берри, Кит Ричардс из Rolling Stones сказал свою известную фразу: «Я украл у него все “фишки”, которые он когда-то играл».