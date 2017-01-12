Fiat Chrysler обвинили в нарушении экологических стандартов

Управление по охране окружающей среды в четверг обвинило автоконцерн Fiat Chrysler в использовании скрытого программного обеспечения для обхода тестов на выхлопы для тысяч автомобилей на дизельном топливе.

Программа скрывала выбросы окиси азота, позволяя автомобилям добиться внешнего соответствия с нормативами, указанными в Законе о чистом воздухе (Clean Air Act), при этом продолжая превышать допустимые показатели.

Речь идет об автомобилях с дизельными двигателями Grand Cherokee и Dodge Ram 2014 и 2015 годов выпуска, проданных в США. По данным управления, всего было продано около 104 000 таких автомобилей.

Как отмечается в заявлении представителя Управления Синтии Джйлс, это «серьезное нарушение закона», которое могло привести к опасному загрязнению воздуха.

«Мы продолжаем расследовать природу и влияние данных устройств. Все автопроизводители должны играть по одним правилам, и мы продолжаем привлекать к ответственности компании, которые получают несправедливые и незаконные конкурентные преимущества», – сказала она.

В 2015 году компанию Volkswagen уличили в использовании аналогичного устройства для обхода ограничений по вредным выбросам. Скандал в итоге привел к тому, что компанию оштрафовали на 20 миллиардов долларов, а против семерых ее топ-менеджеров были выдвинуты обвинения.

В связи с сообщениями об обвинениях в адрес Fiat Chrysler акции компании в четверг утром упали более, чем на 13 процентов.