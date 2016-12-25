В день Рождества лидеры западных христиан призвали человечество к миру

Папа римский Франциск выступил с рождественскими пожеланиями– в мире, страдающем от войн и угрозы терроризма.

Выступая с балкона собора Святого Петра, Франциск говорил о людях, страдающих от войны в Сирии, в особенности – от «самых ужасных боях» в Алеппо, и призвал международное сообщество найти путь к урегулированию конфликта путем переговоров.

Выступая перед десятками тысяч человек, собравшихся на площади Святого Петра, чтобы услышать его ежегодное обращение «Граду и миру» (Urbi et Orbi), понтифик напомнил о том, что терроризм сеет «страх и смерть» в городах и странах всего мира.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный лидер Церкви Англии и всемирного 85-миллионного англиканского сообщества, высказался в том же духе, говоря о тревоге, охватившей многих жителей планеты.

В его заявлении говорится: «Конец 2016 года застает нас всех в совершенно другом мире – менее предсказуемом и определенном, мире, который еще больше наполнили страхи и расколы».

Во всей Европе были предприняты дополнительные меры безопасности вокруг церквей и соборов в связи с предположениями, что исламистские террористы могут спланировать атаки на христиан, отмечающих один из самых популярных своих праздников.

В самых разных странах мира христиане совершили традиционные службы, отмечая день, посвященный рождению Иисуса Христа, которому они поклоняются как Сыну Божьему.

В Вифлееме на Западном берегу реки Иордан множество людей пришли в Базилику Рождества Христова, построенную на месте, где, как верят христиане, родился Христос. Службу возглавил апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. Каждый год тысячи паломников и туристов приходят в эту церковь, чтобы отметить здесь Рождество.

В Ираке несколько сотен христиан посетили мессу в своем родном городе Барталле, расположенном недалеко от Мосула. Богослужение стало символом их надежды и непокорности.

Город Барталла когда-то был домом для тысяч христиан-ассирийцев. В августе 2014 года его захватили боевики «Исламского государства», но недавно они были вытеснены их города. В канун Рождества автобусы доставили верующих в город из столицы региона Эрбиля, где они проживают.

Под звон колоколов перед началом службы женщины входили в церковь, плача от радости. Почти все держали свечи во время службы, проходившей на арамейском и арабском языках.

В Пакистане более тысячи верующих пришли на полуночную мессу в собор Святого Патрика, где находится кафедра римско-католической архиепархии в Карачи.

Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама отмечают праздник на Гавайях, где они проводят отпуск вместе с двумя дочерьми, Сашей и Малией.

Как и в предыдущие годы, Мишель Обама в субботу принимала звонки от американских детей, ожидающих подарков от Санта-Клауса, который, согласно легенде, в канун Рождества отправляется с Северного полюса и путешествует по миру на летающих санях с оленьей упряжкой, доставляя подарки по всему миру.

Прием звонков координируется Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки, которое каждое Рождество «отслеживает» сообщения о путешествии Санты.

Дети, с которыми беседовала первая леди, просили самые разные подарки, в том числе беспилотник, летающую доску (ховерборд) и ежика.

Президент Обама провел канун Рождества с Сашей и Малией и отужинал с друзьями в Гонолулу.

Избранный президент Дональд Трамп и его жена Мелания посетили полуночную службу в церкви «Вифезда у моря» – епископальной церкви в Палм-Бич, штат Флорида, где они поженились в 2005 году.

Ранее избранный президент через Твиттер поздравил евреев с Ханукой – традиционный праздником, который в этом году начался в субботу вечером.