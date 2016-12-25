Чили: предупреждение о цунами после землетрясения отменено

Сообщений о пострадавших в результате толчков пока не поступало
Чилийские власти отменили предупреждение о цунами, выпущенное ранее в воскресенье после того, как мощное землетрясение обрушилось на юг страны.
Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Отслеживание появления цунами, тем не менее, продолжается.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,6 находился в 40 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Кельон на малонаселенном южном побережье Чили. Землетрясение произошло в 11:22 по местному времени (17:22 по московскому времени).
Глава национальной службы Чили по чрезвычайным ситуациям Рикардо Торо призывает жителей региона Лос-Лагос эвакуироваться и перебраться на возвышенности.
Торо сообщил, что около 4 тысяч человек покинули Лос-Лагос.
Ранее американские и чилийские власти выпустили предупреждения о цунами для районов в радиусе 1000 километров от эпицентра.