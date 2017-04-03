Репрессии против ЛГБТ в Чечне: сообщения прессы и реакция властей республики

Западные СМИ реагируют на появившееся на днях в «Новой газете сообщение о том, что в последнее время в Чеченской Республике сотни мужчин были задержаны по подозрению в гомосексуализме; сообщается, что, как минимум, трое из них скончались в местах лишения свободы, сообщает «Новая газета».

Как пишет «Новая газета», сообщившая об этих репрессивных действиях в субботу, изданию известны источники, по данным которых число жертв может быть гораздо выше. Как сообщается, на улицах Грозного и других чеченских городов исчезали мужчины в возрасте от 16 до 50 лет.

Базирующаяся в Москве «Новая газета», известная своими независимыми журналистскими расследованиями и готовностью бросить вызов российским властям, сообщает, что узнала о задержаниях гомосексуалистов в Чечне от Министерства внутренних дел в кавказской республике, местных активистов и источников в правоохранительных органах.

По данным газеты, мужчин задерживали «в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией – или подозрением в таковой». Как пишет издание, никто из задержанных не демонстрировал свою сексуальную ориентацию, поскольку, по словам автора статьи, на Кавказе это равносильно смертному приговору.

Газета также сообщает, что чеченские пользователи тематических закрытых групп в соцсетях и мессенджерах спешно покидают их и закрывают свои аккаунты. Источники газеты в спецслужбах связали волну задержаний с «профилактической зачисткой», нацеленной на предотвращение публичных акций в защиту прав ЛГБТ.

Москва, предоставившая кавказским республикам свободу в обеспечении соблюдения традиционных мусульманских ценностей, репортаж «Новой газеты» пока никак не комментирует.

Однако пресс-секретарь авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова опроверг информацию в интервью агентству «Интерфакс», заявив, что в республике нет гомосексуалистов.

«Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике», – заявил Альви Каримов.

«Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются», – добавил он.