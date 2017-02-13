Распоряжение об эвакуации из-за повреждения плотины в Калифорнии остается в силе

В Калифорнии продолжает действовать распоряжение об эвакуации почти 200 000 человек, в то время как власти штата пытаются починить подвергшийся эрозии аварийный водосброс на самой высокой плотине страны, чтобы предотвратить ее прорыв.

Судя по всему, вызвавшая эвакуацию непосредственная угроза ослабла, однако власти пытаются выяснить, как починить водосброс плотины Оровилл, прежде чем решить, что людям можно возвращаться в свои дома в сельской местности в 240 км к северо-востоку от Сан-Франциско.

«Теперь, когда вода через аварийный водосброс больше не переливается, ситуация несколько стабилизировалось, однако осталось еще много вопросов, – рассказал журналистам шериф округа Бьют Кори Хони вечером в воскресенье. – Пока мы не достигли того момента, когда можно будет принять решение, безопасно ли жителям возвращаться домой».

Плотина высотой 235 метров, сдерживающая уровень воды в озере Оровилл, не находилась под угрозой обрушения. В воскресенье власти проводили слив воды по основному водосбросу со скоростью 2 830 кубометров в секунду, чтобы облегчить нагрузку на аварийный водосброс. Сейчас они пытаются снизить уровень воды на 15 метров в преддверии новых мощных ливней, которые, по словам метеорологов, обрушатся на регион в среду.

Авария стала результатом обильных осадков, которые принесли облегчение самому густонаселенному штату США после четырех лет засухи, однако из-за повышения уровня воды властям впервые за почти 50 лет пришлось задействовать аварийный водосброс. Распоряжение об эвакуации поступило после того, как инженеры обнаружили пробоину в бетонной конструкции водосброса.

Кроме того, неожиданно обнаружилась эрозия в основном водосбросе: в результате сильных дождей образовалась трещина 60 метров длиной и 9 метров глубиной. По словам властей, предполагается, что процесс остановился.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил: «Очевидно, что обстоятельства очень сложные и стремительно меняются. Штат направляет все необходимые кадры и ресурсы на урегулирование этой крайне серьезной ситуации».

В воскресенье местные дороги заполонили жители, поспешившие покинуть свои дома после того, как власти предупредили их об угрозе прорыва плотины, подчеркнув, что это не учебная тревога.

«Я просто в шоке», – признался местный житель Грег Левиас, спустя всего три недели после переезда покидая новый дом вместе с женой, двумя сыновьями и собакой.

Озеро Оровилл играет ключевую роль в системе водоснабжения Калифорнии: из него поступает вода для полива обширных сельскохозяйственных угодий в центральной части штата, а также для бытовых и коммерческих нужд в густонаселенных южных районах штата.