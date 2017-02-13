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Распоряжение об эвакуации из-за повреждения плотины в Калифорнии остается в силе

  • Кен Бредемайер

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Власти продолжают попытки устранить повреждения водосброса плотины Оровилл

В Калифорнии продолжает действовать распоряжение об эвакуации почти 200 000 человек, в то время как власти штата пытаются починить подвергшийся эрозии аварийный водосброс на самой высокой плотине страны, чтобы предотвратить ее прорыв.

Власти продолжают попытки устранить повреждения водосброса плотины Оровилл
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Судя по всему, вызвавшая эвакуацию непосредственная угроза ослабла, однако власти пытаются выяснить, как починить водосброс плотины Оровилл, прежде чем решить, что людям можно возвращаться в свои дома в сельской местности в 240 км к северо-востоку от Сан-Франциско.

«Теперь, когда вода через аварийный водосброс больше не переливается, ситуация несколько стабилизировалось, однако осталось еще много вопросов, – рассказал журналистам шериф округа Бьют Кори Хони вечером в воскресенье. – Пока мы не достигли того момента, когда можно будет принять решение, безопасно ли жителям возвращаться домой».

Плотина высотой 235 метров, сдерживающая уровень воды в озере Оровилл, не находилась под угрозой обрушения. В воскресенье власти проводили слив воды по основному водосбросу со скоростью 2 830 кубометров в секунду, чтобы облегчить нагрузку на аварийный водосброс. Сейчас они пытаются снизить уровень воды на 15 метров в преддверии новых мощных ливней, которые, по словам метеорологов, обрушатся на регион в среду.

Авария стала результатом обильных осадков, которые принесли облегчение самому густонаселенному штату США после четырех лет засухи, однако из-за повышения уровня воды властям впервые за почти 50 лет пришлось задействовать аварийный водосброс. Распоряжение об эвакуации поступило после того, как инженеры обнаружили пробоину в бетонной конструкции водосброса.

Кроме того, неожиданно обнаружилась эрозия в основном водосбросе: в результате сильных дождей образовалась трещина 60 метров длиной и 9 метров глубиной. По словам властей, предполагается, что процесс остановился.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил: «Очевидно, что обстоятельства очень сложные и стремительно меняются. Штат направляет все необходимые кадры и ресурсы на урегулирование этой крайне серьезной ситуации».

В воскресенье местные дороги заполонили жители, поспешившие покинуть свои дома после того, как власти предупредили их об угрозе прорыва плотины, подчеркнув, что это не учебная тревога.

«Я просто в шоке», – признался местный житель Грег Левиас, спустя всего три недели после переезда покидая новый дом вместе с женой, двумя сыновьями и собакой.

Озеро Оровилл играет ключевую роль в системе водоснабжения Калифорнии: из него поступает вода для полива обширных сельскохозяйственных угодий в центральной части штата, а также для бытовых и коммерческих нужд в густонаселенных южных районах штата.

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