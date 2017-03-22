Выстрелы у здания британского парламента. Есть пострадавшие

Многочисленные очевидцы сообщают о выстрелах снаружи здания британского парламента в Лондоне.

По сообщениям СМИ, все люди были эвакуированы из здания. Вход в здание закрыт. Есть пострадавшие.

По информации BBC, лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный мужчина ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией. СМИ также приводят данные, что пострадали как минимум два человека.

Полиция расследует инцидент. В центр британской столицы стянуты дополнительные силы безопасности.

Лондонская полиция сообщила в Твиттере, что информация об инциденте с применением огнестрельного оружия на Вестминстерском мосту поступила в 2 часа дня 40 минут по местному времени.

По сообщению американских медиа, президент США Дональд Трамп уже проинформирован об инциденте в британской столице.