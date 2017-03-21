Страны ЕС проведут в апреле саммит по «Брекситу»

Великобритания намерена официально запустить процесс выхода из блока 29 марта
Остающиеся в составе Евросоюза 27 стран проведут 29 апреля специальный саммит, чтобы выработать план переговоров с Великобританией о ее выходе из блока, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.
Накануне Великобритания заявила, что запустит процесс выхода из Евросоюза 29 марта.
«Нашим приоритетом в этих переговорах должно быть обеспечение максимальной определенности и ясности для всех граждан, компаний и государств-членов, на которые негативно повлияет "Брексит"», – сказал он.
С того момента, как на следующей неделе Великобритания запустит процесс выхода из ЕС, у сторон будет год на согласование условий отделения и заключение нового торгового соглашения.
Туск заявил, что сожалеет о решении Великобритании выйти из блока, однако сделает все возможное, чтобы минимизировать последствия для «партнеров и друзей» ЕС во всем мире.
«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы процесс отделения был как можно менее болезненным для ЕС», – сказал он.
Британские избиратели в прошлом году проголосовали на референдуме за выход из ЕС после 40 лет пребывания Великобритании в составе блока.
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