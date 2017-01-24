Верховный суд Великобритании запретил начинать «Брексит» без одобрения парламента

Суд постановил, что Тереза Мэй не может начать процесс выхода из ЕС без одобрения законодателей
Верховный суд Великобритании во вторник постановил, что процесс выхода страны из Евросоюза не может быть запущен без одобрения парламента.
Как заявил председательствующий судья Дэвид Ньюбергер, решение было принято 8 голосами против 3 и было основано на позиции, что выход из ЕС повлияет и на британское законодательство, и на права британских граждан.
Правительство премьер-министра Терезы Мэй хотело, чтобы она воспользовалась своими исполнительными полномочиями, введя в действие статью 50 Лиссабонского договора и тем самым начав процесс выхода из ЕС.
Генеральный прокурор Джереми Райт после вынесения решения Верховного суда заявил, что правительство «сделает все возможное, чтобы выполнить его».
В прошлом году британские избиратели с небольшим перевесом проголосовали за выход из ЕС.
Райт во вторник заявил, что исполнение воли избирателей теперь является вопросом политического, а не правового характера.