Байден: мировое сообщество должно дать отпор российской агрессии в Украине

Вице-президент США Джо Байден заявил, что «мировое сообщество» должно дать отпор российской агрессии, и призвал избранного президента Дональда Трампа стать надежным партнером и союзником Украины.

Выступая в понедельник в Киеве вместе с президентом Украины Петром Порошенко, Байден отметил, что Украина сражается как против «рака коррупции», так и против «неослабевающей агрессии Кремля».

Судя по комментариям Трампа в интервью изданиям Times of London и Bild, он намерен пойти на договоренность с Россией, отменив санкции в обмен на соглашение о сокращении ядерных арсеналов.

Джо Байден заявил, что санкции, введенные в связи с аннексией Крыма в 2014 году, должны остаться в силе.

«Связанные с Крымом санкции в отношении с Россией должны остаться в силе до тех пор, пока Россия не передаст полный контроль украинскому народу», – заявил он.

По словам Байдена, другие санкции, связанные с российским вмешательством в сепаратистский конфликт на востоке Украины, должны оставаться в силе, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям от 2015 года, призванным положить конец этому конфликту.