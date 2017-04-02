На парламентских выборах в Армении побеждает партия Саргсяна

В Армении в воскресенье прошли первые парламентские выборы после внесения поправок в Конституцию, расширяющих полномочия законодательного органа и премьер-министра.

Опросы, опубликованные накануне голосования, показывали, что Республиканская партия президента Сержа Саргсяна несколько опережает блок, возглавляемый состоятельным бизнесменом Гагиком Царукяном.

Критики рассматривают конституционные поправки как часть кампании президента по сохранению контроля над страной после завершения срока его полномочий в 2018 году. Если партия Саргсяна получит контроль над парламентом, он может быть назначен премьер-министром после ухода с поста президента.

Саргсян осуждает позицию критиков и настаивает на том, что изменения в Конституции направлены на укрепление демократии.

Конституционные поправки, которые вступят в силу после прекращения срока полномочий Саргсяна, наделяют президента в значительной мере символическими функциями. В соответствии с поправками, президент будет избираться не всеобщим голосованием, а депутатами парламента.

Армения – одна из беднейших стран бывшего СССР, страдающая от жесткой экономической блокады, введенной соседней Турцией.

Страна является членом экономического союза и военного альянса, в которых доминирующую роль играет Россия. Кроме того, на территории Армении расположена российская военная база.