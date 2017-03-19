Афганский солдат ранил трех американских военнослужащих

ИСЛАМАБАД – По меньшей мере, трое американских военнослужащих получили ранения, когда по ним открыл огонь афганский военный. Инцидент произошел во время учений в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Представители миссии НАТО «Решительная поддержка» сообщили, что раненым оказывается медицинская помощь.



Афганские официальные лица сообщили, что нападавший был застрелен иностранными военнослужащими.



Так называемые «внутренние» атаки, в ходе которых афганские силовики обращали оружие против своих коллег, после чего переходили на сторону Талибана, в последние месяцы происходили неоднократно.



Однако частота подобных инцидентов с участием иностранных военнослужащих за последние годы снизилась благодаря строгим мерам безопасности, введенным командованием НАТО в сотрудничестве с афганскими коллегами.



Гильменд, крупнейшая провинция Афганистана, в прошлом году стала ареной ожесточенных столкновений, и большинство ее районов находятся под влиянием или контролем Талибана. Американские военные советники были направлены в регион для проведения обязательной учебы и консультаций с целью помочь афганским силам в борьбе с мятежниками.



Ожидается, что до конца года в страну также прибудет около 300 американских морских пехотинцев, которые будут дислоцированы в Гильменде, чтобы помочь афганской стороне вернуть контроль над территориями, захваченными Талибаном.