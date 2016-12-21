«Талибан» опубликовал видео с семьей заложников

Афганский «Талибан» в среду сообщил о публикации видеозаписи, запечатлевшейпохищенную американо-канадскую супружескую пару и двух ее детей, чтобы привлечь внимание к судьбе похищенных и вновь потребовать, чтобы правительства их стран выполнили требования группировки.

В видеоролике, который появился в Сети в понедельник, фигурируют американка Кейтлин Коулмэн, ее муж-канадец Джошуа Бойл и двое их детей, рожденных в плену. Пленники умоляют правительства вступить в переговоры с экстремистами.

Коулман и Бойл были взяты в заложники в 2012 году во время туристического похода по Афганистану, в провинции Вардак. В то время Коулман была беременна первым ребенком.

«Мы опубликовали это видео, чтобы привлечь внимание к ситуации и заставить правительства их стран выполнить наши требования», – сказал анонимный представитель «Талибана».

Он отказался уточнить, о каких именно требованиях идет речь, заявив, что они были переданы «соответствующим органам».

Группировка, среди прочего, требует освобождения пленных боевиков «Талибана» и немедленного прекращения казней осужденных на смертный приговор боевиков, находящихся в афганских тюрьмах.

В видео Коулман обращается к президенту США Бараку Обаме и к избранному президенту Дональду Трампу, призывая их спасти ее семью и предупреждая, что похитители не собираются освобождать их, пока не будут выполнены их требования.

«Им нужны деньги, власть и их друзья (пленные талибы). Вы должны дать им все это, чтобы можно было сдвинуться с места. Мы находимся в заложниках уже пять лет. Это слишком долго и демонстрирует отсутствие результатов со всех сторон», – сказала Кейтлин Коулмэн, зачитывая заявление, в котором утверждается, что обращение было записано 3 декабря.

После публикации видео представитель Госдепартамента Джон Кирби вновь заявил, что Вашингтон требует освободить семью без каких-либо условий.

«Мы, разумеется, по-прежнему глубоко обеспокоены судьбой этой семьи… Угрозы причинить вред этой семье нарушают все гуманитарные и религиозные стандарты», – подчеркнул он.

Кирби также осудил боевиков за то, что в видеоролике появились дети похищенной пары.

«Очевидно, сам факт, что их удерживают в заложниках, заслуживает осуждения. Однако показывать в этом видео их детей особенно гнусно. Мы хотим, чтобы все они благополучно вернулись домой, и могу заверить вас, что эта администрация продолжит упорно работать, чтобы этого добиться», – добавил он.

Канадское правительство также призвало к безусловному освобождению пленной семьи.

В последний раз «Талибан» публиковал видео с парой заложников в августе этого года, но тогда в нем не было детей. И Коулман, и Бойл тогда предупредили, что боевики убьют их, если не будут выполнены их требования.

Предполагается, что семью удерживает в заложниках группировка «Хаккани», которая сражается на стороне «Талибана» против международных и афганских сил, добиваясь свержения центрального правительства Афганистана.