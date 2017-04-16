Герберт Макмастер ведет переговоры с руководством Афганистана

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в воскресенье прибыл в Кабул для переговоров с афганскими лидерами по проблемам безопасности и для оценки ситуации, в которой находятся американские войска на местах.



Визиту Макмастера предшествовали призывы американских военачальников направить несколько тысяч военнослужащихдополнительных военнослужащих, чтобы укрепить нынешний контингент из примерно 8400 американских солдат в Афганистане для того, чтобы выйти из «тупика» в борьбе с Талибаном.



Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал Макмастера в Кабуле и поблагодарил его за неизменную поддержку Афганистана Соединенными Штатами.





Гани и Макмастер обсудили «двусторонние связи, проблемы безопасности, борьбу с терроризмом, реформы и развитие», отмечается в кратком сообщении из резиденции афганского президента, распространенном после встречи.



Заместитель главы генерального штаба вооруженных сил Афганистана генерал Мурад Али Мурад подтвердил журналистам, что Макмастер также встретился со своим коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром вскоре после приземления в Кабуле. Мурад сообщил, что визит Макмастера демонстрирует решительную поддержку союзников Афганистана в борьбе с «общим врагом» – терроризмом.



Генерал Мурад добавил, что у Макмастера также запланированы переговоры с представителями министерства обороны. Он заявил, что США увеличат численность войск для содействия афганским операциям по поддержке безопасности.



Визит Макмастера состоялся через несколько дней после удара американских военных по оплоту «Исламского государства» в провинции Нангархар на востоке страны. Представители США заявили, что удар был нанесен самой мощной неядерной бомбой, когда-либо применявшейся в боевых действиях.

Мурад вновь выступил в защиту массивного удара, заявив, что бомба уничтожила 95 боевиков и разрушила «стратегическое укрытие «Даиш» («Исламского государства») в Афганистане.

После удара в четверг афганские и американские войска проводят в этом районе операцию по оценке результатов.



«После завершения оценки, количество потерь «Даиш» будет больше 95», – предположил Мурад, отметив, что сообщений о жертвах среди мирных жителей не было.



Кроме того, представители министерства здравоохранения Афганистана сообщили журналистам, что они развернули мобильные медицинские группы, но не получили каких-либо сообщений о жертвах среди мирного населения или проблем со здоровьем, возникших у жителей этого района после атаки.