ООН: в ходе недавних авиаударов в Афганистане могли погибнуть гражданские лица

ООН заявила в воскресенье, что в результате недавних воздушных ударов США на юге Афганистана, возможно, погибли, по меньшей мере, 18 мирных жителей.



Удары, нанесенные в четверг и пятницу, были направлены против боевиков в Сангине – одном из районов провинции Гильменд, говорится в заявлении Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).



«Из первоначального расследования МООНСА следует, что в результате воздушных ударов погибли не менее 18 мирных жителей, почти все они – женщины и дети», – говорится в заявлении, в котором также отмечается, что американские военные начали расследование инцидента.



В пятницу представитель американских военных подтвердил, что США совершали налеты на позиции Талибана в этом районе и изучают сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате воздушных ударов.



«Мы знаем о заявлениях о жертвах среди мирного населения, и воспринимаем каждое такое заявление очень серьезно», – подчеркнул представитель военных.



Губернатор Гильменда и военные командиры отвергают обвинения в жертвах среди мирного населения в Сангине, настаивая на том, что удары наносились по позициям талибов. В результате операции было убито 60 талибов, утверждают они.



Исламистские мятежники развернули крупномасштабное наступление на Сангин две недели назад и захватили территории в центре района и вокруг него.



С тех пор афганские силовики при воздушной поддержке США пытаются их вытеснить. Обе стороны несут серьезные потери.



Большая часть Гильменда – крупнейшей провинции Афганистана, где выращивается мак – контролируется Талибаном. Правительство Афганистана полностью контролирует лишь столицу провинции Лашкаргах и несколько районных центров.



В субботу талиб-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у банка в Лашкаргахе, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли, 20 получили ранения. Среди пострадавших есть женщины и дети.



Атака была направлена против афганских силовиков, и в числе погибших оказались несколько солдат. МООНСА выразила серьезную озабоченность в связи с эскалацией насилия в Гильменде.



«Жители Гильменда испытывают большие страдания из-за конфликта в Афганистане. В 2016 году 891 мирный житель был убит или ранен. Это самый большой показатель в стране в 2016 году за пределами Кабула», – говорится в заявлении миссии.



Миссия вновь подчеркнула необходимость строгого соблюдения международного гуманитарного законодательства всеми сторонами и принятия всех возможных мер для защиты мирных жителей.





МООНСА зафиксировала рекордное число пострадавших среди мирного населения в Афганистане в прошлом году – более 11400 человек, включая около 3500 погибших. Это на три процента больше, чем в 2015 году. При этом число жертв среди детей выросло на 24 процента.