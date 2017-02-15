На переговоры по Афганистану пригласят страны Центральной Азии

В Москве завершился второй раунд международных переговоров по стабилизации ситуации в Афганистане. Страны-участницы встречи высказались за включение в предстоящее обсуждение государства Центральной Азии.

Представители Афганистана впервые приняли участие в этих переговорах, присоединившись к коллегам из Индии, Ирана, Китая, Пакистана и России.

«В контексте возможного расширения данного переговорного формата было достигнуто понимание о необходимости развития региональных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане за счет подключения на следующей стадии потенциала других стран, в первую очередь – из Центральной Азии», – заявил МИД России по итогам встречи.

Российская сторона подчеркнула свою заинтересованность в стабильности Афганистана и в сотрудничестве для борьбы с экстремистскими группировками, включая так называемое «Исламское государство», укрепляющее позиции в Центральной Азии. Однако афганские официальные лица выражают недовольство прямыми переговорами Москвы с талибами. США подчеркивают, что эти контакты препятствуют их усилиям по стабилизации положения в регионе.

Соединенные Штаты на переговоры в Москве приглашены не были.

Ранее Кабул и Вашингтон выразили озабоченность в связи с отсутствием Афганистана на первом раунде переговоров по вопросам безопасности самой страны.

По оценкам ООН, человеческие потери от действий Талибана в пять раз выше, чем от действий ИГИЛ. Тем не менее, как сообщается, интенсивность действий «Исламского государства в Афганистане возросла в десять раз.

По мнению американских официальных лиц, контакты России с талибами – как и контакты с ними Ирана и Пакистана – придают боевикам легитимность, подрывая усилия афганского правительства и НАТО по борьбе с экстремистами.



Командующий силами США в Афганистане заявил на прошлой неделе, что для обученияи афганских сил безопасности и борьбы с существующим угрозами потребуется несколько тысяч военнослужащих дополнительно.