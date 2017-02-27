«Талибан» сообщил о гибели высокопоставленного командира

«Талибан» сообщает, что в результате удара американского беспилотника на севере Афганистана погиб один из командиров движения, командовавший захватом столицы провинции Кундуз в 2015 году.

Мулла Абдул Салам и несколько его главных помощников погибли в воскресенье в округе Дашти-Арчи в провинции Кудуз, подтвердили в понедельник представители афганских властей и «Талибана».

По словам представителя талибов Забиуллы Моджахеда, Салам был убит ракетами, выпущенными американским беспилотником.