Афганистан, возможно, получит новую американскую авиатехнику для борьбы с талибами

Афганистан может получить до 200 вертолетов и другой авиатехники в рамках четырехлетнего плана по укреплению афганских сил безопасности в интересах борьбы с Талибаном, сообщил официальный представитель министерства обороны страны Давлат Вазири.

По словам Вазири, обсуждение плана вынесено на повестку переговоров с американской высокопоставленной делегацией, которая должна прибыть в Кабул в ближайшие недели. Власти США пока официально не подтвердили информацию о готовящейся поездке, однако их афганские коллеги уже рассказывают о деталях предполагаемой программы.

Тем временем советник по национальной безопасности Афганистана Ханиф Атмар в среду беседовал в режиме видеоконференции с советником президента США по национальной безопасности Г.Р. Макмастером (беседа продолжалась около часа), чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Как ожидается, в ходе первого с момента смены администрации визита столь высокого уровня также будет обсуждаться продолжение американской помощи Афганистану, рассказал спикер афганского парламента Абдул Рауф Ибрагими.

Другой высокопоставленный афганский источник рассказал, что делегация также обсудит с властями страны роли России, Ирана и Пакистана в Афганистане.

Руководство США давно обвиняет Пакистан в предоставлении убежища талибам, а в последнее время оно также обеспокоено растущим влиянием России и Ирана на Афганистан.

Глава сенатского Комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн на слушаниях в феврале сказал, что Иран «вооружает и финансирует» талибов, а Россия «вмешивается в происходящее в Афганистане, чтобы поддержать “Талибан” и подорвать усилия США».

Командующий американскими силами в Афганистане генерал Джон Николсон, выступая в том же комитете, отметил «усиление вмешательства внешних игроков в процесс установления мира и стабильности в Афганистане» и добавил, что российское вмешательство стало «более сложным», а Иран «напрямую поддерживает “Талибан” на западе Афганистана».

Россия в апреле проведет региональную конференцию по Афганистану, на которую представители США были приглашены, но отказались приехать. Афганистан, по данным МИДа страны, продолжает обсуждать вопрос об участии Кабула в конференции.