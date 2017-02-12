Афганские войска развернули крупномасштабное наступление на

Афганские войска, поддерживаемые американской авиацией, развернули в воскресенье крупномасштабное наступление на базы «Исламского государства» в провинции Нангархар на востоке страны.



Региональный представитель афганских военных Ширин Ака сообщил журналистам в Джелалабаде, что перед войсками поставлена задача освободить районы Кот и Хаска от боевиков, а затем – перейти в наступление в других районах.

Ака заявил, что в операции участвуют как военные, так и полиция, и что при необходимости американские военные будут оказывать им поддержку с воздуха. Представитель военных пояснил, что наступление будет продолжаться, пока угроза в регионе не будет устранена.



«Мы можем подтвердить, что Соединенные Штаты оказывают нашим афганским партнерам боевую поддержку, включая воздушную», – говорится в письменном заявлении бригадного генерала Чарльза Кливленда, направленном «Голосу Америки».



Ответвление ИГИЛ – группировка «Исламское государство – провинция Хорасан» – пытается закрепиться в Афганистане с начала 2015 года.



Однако благодаря контртеррористическим воздушным ударам США и неоднократным наземным наступлениям афганских войск сторонникам террористической группировки не удалось распространить свою деятельность за пределы отдельных районов провинции Нангархар.



Командующий американскими военными в Афганистане генерал Джон Николсон заявил на слушаниях в Конгрессе в четверг, что правительство Афганистана и антитеррористические силы США за последний год достигли значительных успехов в борьбе с «Исламским государством».



Генерал сообщил, что первоначально группировка действовала в 11 районах Нангархара, но сегодня ее деятельность ограничена лишь несколькими районами.



«Мы сократили их бойцов наполовину, их территорию – на две трети, мы уничтожили их лидера, даже 12 их главных лидеров, и продолжаем срывать их операции», – сказал Николсон.

В некоторых районах страны боевики также подвергаются атакам со стороны соперников из Талибана.



Нангархар граничит с Пакистаном и, как сообщил генерал Николсон, ряды «Исламского государства» в Афганистане в основном пополняют боевики из противостоящего государству пакистанского Талибана и запрещенного «Исламского движения Узбекистана».