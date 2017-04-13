Афганские талибы высказались против организованных Москвой мирных переговоров

Талибан заявил, что не поддерживает инициированные Россией многосторонние переговоры по Афганистану. По мнению боевиков, переговорный процесс мотивирован исключительно желанием организаторов решить свои собственные «политические задачи».

Исламистская группировка озвучила свою реакцию за несколько дней до того, как делегаты из Афганистана, а также непосредственные соседи страны и другие государства-участники должны встретиться в Москве для возобновления, по словам российских официальных лиц, консультаций по вопросу будущего обеспечения безопасности в Афганистане и примирения сторон.

Запланированный на пятницу раунд переговоров станет третьим с декабря прошлого года. Участники процесса ставят цель вовлечь Талибан в мирные переговоры с афганским правительством, чтобы добиться прекращения многолетнего конфликта.

Однако Талибан игнорировал попытки России разрешить конфликт посредством организованных в Москве мирных переговоров. Группировка заявила, что запланированная на пятницу встреча является одним из многих обсуждений афганского вопроса, которые не приносят никаких результатов.

«Мы не можем назвать эти переговоры (в Москве) диалогом по восстановлению мира в Афганистане, – сообщил корреспонденту «Голоса Америки» представитель группировки Забихулла Муджахид. – Эта встреча служит политическим целям ее организаторов. К нам она не имеет никакого отношения, и мы ее не поддерживаем».

Забихулла вновь озвучил традиционное требование группировки, о том, что возглавляемая США военная коалиция должна покинуть страну до начала каких-либо переговоров по разрешению афганского конфликта.