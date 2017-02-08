Смертельный взрыв в Кабуле: атака террористов-смертников у здания Верховного суда

Власти Афганистана сообщили об атаке террористов-смертников, которые привели в действие взрывное устройство недалеко от здания Верховного суда, в результате чего погибло по меньшей мере 20 человек и около сорока получили ранения.

Большинство погибших были сотрудниками суда.

По сообщениям, среди убитых - по меньшей мере две женщины и ребенок.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт и назвал произошедшее «бесчеловечными и непростительными» действиями.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в телефонном разговоре с президентом Афганистана выразил соболезнования в связи с гибелью людей и высоко оценил решительные действия Ашрафа Гани перед лицом врага.

В настоящий момент никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Теракт произошел на следующий день после публикации доклада ООН, согласно которому жертвами насилия в Афганистане стали более 11400 человек, включая 3,5 тысячи только в 2016 году. Это самое большое количество жертв среди гражданского населения с 2009 года.

По имеющейся информации, в результате последнего взрыва получил серьезные ранения журналист Радио Свобода. Он был прооперирован и в настоящее время находится в больнице.