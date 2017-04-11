В Грузии откроется грузино-американский Центр боевой подготовки

Грузия в текущем году совместно с Соединенными Штатами построит Центр боевой подготовки по аналогу базы Хохенфельс в Германии, выделив на это около 4-х миллионов долларов США (10 миллионов грузинских лари).

«С нашей стороны 10 миллионов будут направлены на строительство Центра боевой подготовки, который, по всей вероятности, будет построен в Вазиани. Решение об этом в ближайшем будущем примет правительство. Это станет аналогом того центра, который есть у США в рамках европейского командования на территории Германии. Это очень амбициозный план», – сообщил 11-го апреля министр обороны Грузии Леван Изория выступая с ежегодным докладом в грузинском парламенте.

Центр объединенной многонациональной готовности (Joint Multinational Readiness Center) находится на американской военной базе в немецком городе Хохенфельс в Баварии. В нем военнослужащих готовят для участия в миротворческих миссиях НАТО.

Примечательно, что во время визита в Грузию в июле прошлого года, госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали в Тбилиси Меморандум об углублении партнерства в сфере обороноспособности и безопасности, который помимо приобретения оборонного снаряжения подразумевает также и проведение совместных учений, обмен опытом и информацией, а также сотрудничество в сфере безопасности. Продолжением данного меморандума является подписанное в конце 2016-го года трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве США и Грузии, в рамках которого и строится Центр боевой подготовки.

США и «альтернативный полигон»

Изория не сообщил сумму, которую планируют выделить на строительство Центра Соединенные Штаты, однако ранее, в марте, глава Генштаба грузинских ВС Владимир Чачибая заявил, что Вашингтон может ассигновать на эти цели от 60 до 70 миллионов долларов. Согласно Чачибая, Центр будет структурной единицей, входящей в состав совместного центра тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC), он будет меньше, чем база в Хохенфельс, и рассчитан на батальон. Как сообщил Чачибая, Тбилиси старается заинтересовать военных из европейских стран.

«В странах Европы ведение практических учений с указанными возможностями максимально ограничено, так как во многих странах Вооруженным силам фактически уже ничего не принадлежит. Соответственно, их уровень боевой подготовки переживает серьезную проблему в том понимании, что для практических учений, фактически, для Вооруженных сил Европы не осталось территорий, и они стараются найти альтернативные полигоны в других странах», – заявил глава Генштаба грузинских Вооруженных сил.

«Сдерживающая роль»

Военный аналитик и главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили отметил в интервью с Русской службой «Голоса Америки», что открытие совместного грузино-американского Центра боевой подготовки запланировано до конца года. Согласно его информации, в Центре будут готовить военных для участия в международных миссиях. В то же время, по словам эксперта, желательно, чтобы грузинские батальоны готовили не только для нетрадиционных боевых действий, но и для сценариев отражения военного вторжения в Грузию, включая противотанковую и противовоздушную оборону. Хотя об этом, как говорит эксперт, пока речь только на уровне обсуждения.

В то же время тот факт, что этот Центр будет в регионе единственным в своем роде, предоставляет соседним странам уникальную возможность подготовить своих военных по самым высоким стандартам. В Центре будут преподавать как представители грузинской стороны и США, так и других стран-членов НАТО, что, по мнению эксперта, позитивно отразится на безопасности Грузии.

«Совместный Центр боевой подготовки подразумевает то, что в течение года на территории Грузии будут находиться войска НАТО и высокопоставленные представители Североатлантического Альянса. Все это может сыграть сдерживающую роль и уменьшить шансы возобновления российской военной агрессии», – полагает Ираклий Аладашвили.