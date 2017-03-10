Клэппер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявил, что не усмотрел никаких свидетельств успешного вмешательства России в предвыборную кампанию Дональда Трампа или вербовки кого-то из советников Трампа российскими властями – во всяком случае, по состоянию на 20 января, когда Клэппер покидал свой пост.

«На тот момент не было никаких доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией», – сказал отставной генерал-лейтенант и кадровый офицер разведки в интервью телекомпании ABC.

В настоящий момент ведется несколько расследований предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, которое, как утверждается, проводилось в интересах Трампа.

В американской разведке пришли к заключению, что Россия пыталась помочь Трампу победить на выборах, дискредитируя его соперницу-демократа Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак. Президент-демократ Барак Обама в ответ на это в декабре выслал из страны российских дипломатов.

Трамп отрицает, что его помощники имели контакты с Москвой в преддверии прошлогодних выборов и называет эту историю «разводкой» враждебно настроенных СМИ.

Москва обвинения также отрицает.

Однако лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что по-прежнему настаивает на необходимости независимого расследования по этому делу, что бы ни сказал по этому поводу Клэппер.

«Он говорит, исходя из собственной осведомленности, – сказала она в интервью CBS News. – Не было расследования, которое необходимо провести, и мы настаиваем: надо следовать фактам».

«Мы считаем, что полно доказательств, которые убедительно демонстрируют, что Россия вела деструктивную деятельность в ходе наших выборов. Нужно, опираясь на факты, проследить личные, политические и финансовые связи с Россией», – добавила Пелоси вопреки словам Клэппера.