Глава разведки США опроверг причастность к «компромату» на Трампа

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер отмежевался от опубликованного документа, из которого следовало, что российская разведка якобы располагает компрометирующими материалами на избранного президента Дональда Трампа.

Клэппер подчеркнул, что данный документ «не является продуктом разведывательного сообщества США» и не оценивается им как достоверный.

Клэппер сообщил, что в среду вечером обсуждал с Трампом утечки в СМИ деталей секретного брифинга разведки, посвященного российским хакерским атакам, который был проведен для избранного президента в минувшую пятницу.

«Я подчеркнул, что этот документ не является продуктом разведывательного сообщества США, и что я не верю, что эти утечки происходили от разведсообщества», – заявил Клэппер.

Он сообщил, что заверил Трампа в том, что разведслужбы «не приходили к выводу, что информация в этом документе является достоверной, и мы не опирались на него в наших заключениях».

«Я выразил глубокую обеспокоенность в связи с утечками, появившимися в прессе, и мы оба согласились, что они носят крайне губительный характер и наносят ущерб нашей национальной безопасности», – говорится в заявлении Клэппера.

Клэппер назвал документ, содержащий обвинения непристойного характера, «документом частной компании, работающей в сфере безопасности», который в последние месяцы циркулировал среди журналистов, законодателей и сотрудников аппарата Конгресса еще до того, как о нем узнало разведывательное сообщество.

В то же время Клэппер поддержал включение этого досье в доклад разведки о предполагаемых российских хакерских атаках в период выборов, представленный Трампу в пятницу. «Наш долг – предоставлять людям, определяющим политику, самую полную картину по всем вопросам, которые могут повлиять на национальную безопасность», – отметил он.

Разговор состоялся после того, как Трамп в среду выступил с новой критикой разведслужб США, заявив, что их практика напоминает положение в нацистской Германии.

Избранный президент заявил, что утечки из разведсообщества привели к тому, что некоторые американские СМИ публикуют необоснованные утверждения, что он оказывался в компрометирующей ситуации в России.

«Я думаю, что это позор – позор, что разведслужбы рассматривают информацию, которая является настолько ложной и вымышленной. Это позор. И скажу вот что: такими вещами могли заниматься и занимались в нацистской Германии», – заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.