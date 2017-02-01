Массачусетс и Сан-Франциско подали иски против администрации Трампа

Первые инициативы президента Дональда Трампа по ограничению притока мигрантов в США продолжают провоцировать юридические акции – теперь судебные иски против двух его указов подали Массачусетс и Сан-Франциско.

Сан-Франциско стал первым городом США, подавшим иск против директивы Трампа о прекращении федерального финансирования так называемых «городов-убежищ», которые предоставляют убежище нелегальным иммигрантам.

По словам местных властей, это помогает полиции, поскольку в таких условиях иммигранты более охотно сообщают о преступлениях.

Массачусетс в свою очередь вступил в борьбу с указом Трампа о запрете на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, который в Белом доме называют необходимым шагом для укрепления национальной безопасности.

В иске утверждается, что указ нарушает гарантированную Конституцией США свободу вероисповедания.