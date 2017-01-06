ЦРУ установило личности россиян, передававших материалы WikiLeaks

В разведке считают, что российские власти передавали информацию через третьих лиц
ЦРУ установило личности российских официальных лиц, которые через третьих лиц передавали WikiLeaks материалы, полученные при взломе компьютерных систем Национального комитета Демократической партии и электронной почты партийных лидеров, по распоряжению Владимира Путина.
По словам высокопоставленных представителей американских властей, такой вывод содержится в новом отчете разведки.
По словам анонимных источников в правительстве, ЦРУ и другие разведслужбы пришли к выводу, что российское правительство активизировало усилия, перейдя от попыток дискредитировать избирательный процесс в США к попыткам помочь победе Дональда Трампа.
Оценка разведки была представлена президенту Обаме в четверг, а в пятницу отчет о ней получит Трамп.
«К октябрю стало ясно, что Россия пытается помочь кампании Трампа», – заявил источник, знакомый с полным содержанием отчета и выступивший на условиях анонимности в связи с секретностью этой информации.
По словам одного из источников, в некоторых случаях материалы направлялись из ГРУ в WikiLeaks «кружным путем» в очевидном стремлении скрыть их источник, к чему часто прибегают все разведывательные службы, в том числе американские.
Это позволило основателю WikiLeaks Джулиану Ассанджу заявить, что ни российское правительство, ни государственные органы не были источниками опубликованных на его сайте материалов.