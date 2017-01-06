ЦРУ установило личности россиян, передававших материалы WikiLeaks

ЦРУ установило личности российских официальных лиц, которые через третьих лиц передавали WikiLeaks материалы, полученные при взломе компьютерных систем Национального комитета Демократической партии и электронной почты партийных лидеров, по распоряжению Владимира Путина.

По словам высокопоставленных представителей американских властей, такой вывод содержится в новом отчете разведки.

По словам анонимных источников в правительстве, ЦРУ и другие разведслужбы пришли к выводу, что российское правительство активизировало усилия, перейдя от попыток дискредитировать избирательный процесс в США к попыткам помочь победе Дональда Трампа.

Оценка разведки была представлена президенту Обаме в четверг, а в пятницу отчет о ней получит Трамп.

«К октябрю стало ясно, что Россия пытается помочь кампании Трампа», – заявил источник, знакомый с полным содержанием отчета и выступивший на условиях анонимности в связи с секретностью этой информации.

По словам одного из источников, в некоторых случаях материалы направлялись из ГРУ в WikiLeaks «кружным путем» в очевидном стремлении скрыть их источник, к чему часто прибегают все разведывательные службы, в том числе американские.

Это позволило основателю WikiLeaks Джулиану Ассанджу заявить, что ни российское правительство, ни государственные органы не были источниками опубликованных на его сайте материалов.