Глава ЦРУ настаивает на надежности выводов спецслужб о российских кибератаках

Уходящий в отставку директор ЦРУ Джон Бреннан заявил во вторник, что всем, кто сомневается в причастности России к взлому электронной почты членов Демократической партии в преддверии ноябрьских выборов, следует ознакомиться с докладом разведки, прежде чем делать выводы.

Избранный президент США Дональд Трамп стал одним из тех, кто выразил сомнения в том, что за кибервзломом стояла Россия, напомнив, что разведсообщество в прошлом допускало ошибки, в том числе – в выводах о наличии оружия массового поражения в Ираке.

«После всего этого был проведен полный пересмотр процесса пересмотра, анализа и оценки, которые ведутся в разведывательном сообществе, и был предпринят ряд шагов, призванных гарантировать максимальную точность наших выводов», – сказал Бреннан в интервью ведущей PBS Джуди Вудрафф.

«Таким образом, с момента того отчета об оружии массового поражения в Ираке прошли световые годы, и произошло огромное дальнейшее развитие нашего аналитического потенциала и наших возможностей сбора разведывательной информации», – подчеркнул Бреннан.

«Я бы посоветовал людям, которые еще не видели этот отчет и не получали сведений о нем, подождать, что скажет разведсообщество, прежде чем делать выводы», – добавил он.

В совместном отчете ФБР и Министерства внутренней безопасности, опубликованном 29 декабря, говорится о причастности российских спецслужб к взлому компьютерных систем Национального комитета Демократической партии и электронной почты главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Президент Обама попросил разведку подготовить дополнительный доклад по этому вопросу.

Когда Вудрафф задала Бреннану вопрос о заявлениях основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа, утверждающего, что Россия не передавала порталу эту информацию, Бреннан отметил, что Ассанж – не эталон правдивости и порядочности.

Рассуждая о ситуации в Сирии, Бреннан отметил, что «никто не мог бы предугадать» событий, разворачивавшихся в стране на протяжении последних лет, в том числе подъема «Исламского государства».

«Когда я оглядываюсь назад на то, как разворачивались события, я думаю, что некоторые политические решения, не только со стороны США, но и со стороны других стран, можно было бы скорректировать, чтобы заняться этим вопросом раньше», не позволяя боевикам «Исламского государства» и «Аль-Кайды» воспользоваться плачевной ситуацией в стране.