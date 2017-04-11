Symantec: хакерские инструменты ЦРУ связаны с 40 кибератаками в 16 странах

Хакерские утилиты, которыми пользуется ЦРУ, возможно фигурировали по крайней мере в 40 кибератаках в 16 странах, заявила компания Symantec, работающая в области компьютерной безопасности.

Компания сообщила, что ее доклад, опубликованный в понедельник, основан на файлах ЦРУ, обнародованных WikiLeaks в марте. Symantec обнаружила, что инструменты, упоминаемые в недавних публикациях WikiLeaks, были связаны с электронными проникновениями в международные, финансовые, энергетические и аэрокосмические организации по всему миру.

Атакам подвергались компании, университеты и правительственные ведомства, причем главной мишенью был Ближний Восток.

Слово «ЦРУ» не упоминается в публикации Symantec, но мало кто сомневается, что источником этих инструментов является данное ведомство. Когда в начале марта сайт WikiLeaks начал публиковать документы, он привел необычно подробное описание, каким образом были получены эти материалы из центра киберразведки ЦРУ.

ЦРУ отказалось давать прямые комментарии по докладу Symantec или аутентичности документов, опубликованных WikiLeaks. Вместо этого представитель ЦРУ выступил в защиту усилий управления по «агрессивному сбору иностранных разведывательных данных», отметив, что американская общественность должна быть «серьезно обеспокоена» поведением WikiLeaks.

«У диктаторов и террористов нет лучшего друга во всем мире, чем Джулиан Ассанж, поскольку только их право на конфиденциальность он защищает», – заявил представитель ЦРУ Джонатан Лю. Он повторил, что разведывательному агентству запрещено собирать информацию о физических и юридических лицах США, и оно «этого не делает».