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Причины смерти Виталия Чуркина не будут названы

Виталий Чуркин

Виталий Чуркин

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Дипломатический иммунитет стал препятствием для распространения информации

Госдепартамент США официально попросил офис Главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка не предавать гласности информацию о причинах смерти представителя России в ООН Виталия Чуркина.
Дипломат неожиданно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия.

Российская сторона назвала причиной смерти сердечный приступ, но позднее в офисе Главного судмедэксперта объявили о намерении провести дополнительную токсикологическую и гистологическую экспертизу.

В пятницу официальный представитель ведомства Джулия Болсер заявила, что полученные данные не подлежат оглашению.

«Соблюдая международное право и требования дипломатического протокола, юридический отдел муниципалитета Нью-Йорка передал распоряжение Управлению судмедэкспертизы не сообщать публично причины смерти посла Виталия Чуркина, занимавшего пост постоянного представителя РФ при ООН, - говорится в распространенном заявлении.

Как указывается в официальном обращении Госдепартамента США, дипломатический иммунитет, которым обладал посол Чуркин, действует и после его смерти».

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