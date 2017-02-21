Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина

Пресс-служба Белого дома опубликовала 21 февраля заявление президента США Дональда Трампа в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. В заявлении, в частности, говорится:

«Президент Дональд Трамп с прискорбием узнал о скоропостижной смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Будучи опытным дипломатом, посол Чуркин более десяти лет работал в Нью-Йорке рядом с американскими партнерами.

И хотя у американских представители порой возникали разногласия с их российскими партнерами, посол Чуркин играл важную роль в сотрудничестве с Соединенными Штатами по ряду ключевых вопросов глобальной безопасности.

От имени американского народа президент выражает соболезнования народу и правительству России».