Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина

Президент США назвал постоянного представителя России при ООН «опытным дипломатом, игравшим важную роль в сотрудничестве с США»
Пресс-служба Белого дома опубликовала 21 февраля заявление президента США Дональда Трампа в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. В заявлении, в частности, говорится:
«Президент Дональд Трамп с прискорбием узнал о скоропостижной смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Будучи опытным дипломатом, посол Чуркин более десяти лет работал в Нью-Йорке рядом с американскими партнерами.
И хотя у американских представители порой возникали разногласия с их российскими партнерами, посол Чуркин играл важную роль в сотрудничестве с Соединенными Штатами по ряду ключевых вопросов глобальной безопасности.
От имени американского народа президент выражает соболезнования народу и правительству России».
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