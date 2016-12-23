В совершенном в ноябре поджоге афроамериканской церкви признался один из прихожан

Полиция штате Миссисипи арестовалиа члена афроамериканской церкви за имевший место в прошлом месяце поджог церкви и акт вандализма, а именно надпись «Голосуйте за Трампа» (Vote Trump) на стене здания.

Полиция предъявила Эндрю Макклинтону, 45-летнего чернокожему жителю города Лиланда на западе штата, обвинение в поджоге молитвенного дома.

Официальные лица пока не обнародовали возможный мотив преступления, однако начальник пожарной охраны Майк Чани, в интервью Associated Press заявил, что, по его мнению, Макклинтон возможно, пытался создать впечатление, как будто поджог был совершен одним из сторонников Дональда Трампа.

Власти сообщили, что в среду Макклинтон сам пришел в управление полиции и признался в поджоге церкви.

Церковь которую посещают около 200 прихожан, существует в населенном в основном афроамериканцами городе Гринвилле уже более чем 110 лет.