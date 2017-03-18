Скончался легендарный музыкант Чак Берри (1926-2017)

Легенда рок-н-ролла, американский музыкант Чарльз Эдвард Андерсон Берри-старший, больше известный как Чак Берри, скончался в возрасте 90 лет. Берри продолжал творить до последнего - в будущем году он планировал выпустить свой первый студийный альбом за почти четыре десятка лет, и посвятить его своей жене Теметте, с которой прожил вместе 68 лет.