Китайский авианосец прошел вблизи Тайваня

Группа китайских военных кораблей во главе с единственным авианосцем страны вошла в верхнюю часть Южно-Китайского моря, пройдя к югу от Тайваня.

Об этом сообщило министерство обороны самоуправляемого острова.

Китай назвал перемещение кораблей обычными учениями.

Маневры произошли на фоне усиления напряженности вокруг Тайваня после телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с президентом острова.

Разговор возмутил Пекин, считающий Тайвань частью территории КНР, которая не имеет права вступать в самостоятельные межгосударственные отношения.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что построенный в Советском Союзе авианосец «Ляонин» в сопровождении пяти кораблей в понедельник прошел к юго-востоку от островов Пратас, которые контролируются Тайванем, двигаясь на юго-запад.