Reuters: Китай обсуждает жесткие меры против движения Тайваня к независимости

ПЕКИН – Китайские военные встревожены действиями избранного президента США Дональда Трампа, в которых они усматривают поддержку Тайваня, и обсуждают принятие жестких мер, призванных не допустить движения острова к независимости. Об этом сообщают источники, связанные с высшим военным руководством Китая.

Три источника сообщили Reuters, что, в частности, рассматривается возможность проведения военных учений вблизи самоуправляемого острова, который Китай считает своей отколовшейся провинцией. Также рассматриваются экономические меры с целью парализовать Тайвань.

Пока неясно, были ли приняты какие-то решения, но источники, выступавшие на условиях анонимности, сообщили, что проблема Тайваня в последние недели стала важной темой в высших эшелонах Народно-освободительной армия Китая (НОАК).

Трамп, который вступает в должность 20 января, в декабре возмутил Пекин телефонным разговором с президентом Тайваня – первым прецедентом такого рода за несколько десятилетий. Разговор породил сомнения в приверженности будущей администрации США политике «одного Китая», которую проводит Пекин.

Переход «красной линии»

Пекин опасается, что это может воодушевить сторонников независимости на Тайване.

«Если Трамп будет оспаривать политику «одного Китая» после того, как станет президентом, то он перейдет нашу «красную линию», – сказал другой источник, близкий к руководству Китая.

Министерство обороны Китая отказалось от комментариев. Представитель информационного департамента министерства заявил, что позиция Пекина была четко изложена в законе о территориальной целостности 2005 года, санкционирующего применение силы против Тайваня, если Китай решит, что остров отделяется.

Отвечая на вопрос о возможных агрессивных действиях Китая, представитель министерства обороны Тайваня Чэнь Чжунцзи сказал:

«Мы полностью подготовлены и строим планы на худший случай, готовясь к лучшему».

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей священной и неприкосновенной территорией и с глубоким подозрением относится к президенту Цай Инвэнь, чья правящая Демократическая прогрессивная партия выступает за независимость острова.

Цай, вступившая в должность в 2016 году, говорит, что хочет поддерживать мир с Китаем, но Пекин до конца не верит ее заявлениям.

В субботу Цай заявила, что Тайвань будет проявлять «спокойствие» при возникновении проблем с Китаем, но неопределенности наступившего года станут проверкой для самоуправляемого острова и его силовых структур.

Возмущение Пекина также вызвала запланированная поездка Цай в Латинскую Америку в январе, во время которой она сделает транзитные остановки в Хьюстоне и Сан-Франциско. Китай призывает США не допустить эти остановки.

Китайские чиновники скорее винят в создании проблем Тайвань, а не Трампа. Многие из них считают, что он будет более сговорчивым в отношении Китая, когда вступит в должность.

«Мы готовы. Если Тайвань хочет создать проблемы, то мы тоже можем их создать. Можем ударить со всей силы», – сказал пекинский чиновник, который регулярно встречается с высшим военным руководством Китая, включая людей, работающих непосредственно с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы можем провести учения рядом с Тайваням и показать им ущерб, который мы можем нанести. В этом случае Тайваню придется сдаться», – добавил чиновник, процитировав недавнюю беседу с одним из военных офицеров.

Один Китай

США по закону обязаны обеспечивать Тайвань средствами обороны, но неясно, будут ли они отправлять войска в случае войны между Китаем и Тайванем.

Вашингтон также разделяет позицию Пекина, что существует только один Китай, и что Тайвань является его частью.

Высокопоставленный офицер в отставке, поддерживающий контакты с НОАК, сообщил Reuters, что Китаю, вероятно, не потребуется запускать ракеты, чтобы поставить Тайвань на колени.

Китай – крупнейший торговый партнер Тайваня, и у Тайваня огромный профицит в торговле с Китаем, который в 2015 году составил 27 миллиардов долларов.

«Мы можем просто подрубить их экономическим путем. Никаких прямых полетов, никакой торговли. Ничего. Тайвань долго не продержится, – сказал офицер. – Необходимости в войне не будет».

Но любая экономическая блокада Китая со стороны Запада, введенная в случае войны с Тайванем, нанесет урон Китаю, который и без того пытается справиться с замедлением экономики.

Сотрудник министерства обороны США, выступавший на условиях анонимности, заявил, что после победы Трампа на выборах и его высказываний о Тайване, действия Китая стали носить более провокационный характер.

В декабре китайские ВМС отправили флотилию кораблей во главе с единственным авианосцем «Ляонин» для совершения маневров вблизи Тайваня.

Китайские ВВС также принимали участие в аналогичных учениях, пролетая вблизи острова. Официальный Китай назвал учения своих военных летчиков и моряков рутинными операциями.

Китай также одержал дипломатическую победу, когда крошечное государство Сан-Томе и Принсипи разорвало отношения с Тайванем и установило их с Пекином.