Китай и Россия договорились о «контрмерах» в отношении США

Китай и Россия договорились принять некие «контрмеры» в ответ на план США по размещению противоракетной системы в Южной Корее, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».

Как сообщает агентство со ссылкой на заявление, распространенное после российско-китайских переговоров по безопасности, контрмеры будут «нацелены на защиту интересов Китая и России и поддержание стратегического баланса в регионе».

В мае прошлого года Китай и Россия провели совместные противоракетные учения после того, как Вашингтон и Сеул начали обсуждать размещение противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) с целью отражения возможных угроз со стороны КНДР.

Сейчас должно начаться размещение THAAD на южнокорейском поле для гольфа, что вызывает беспокойство у Москвы и Пекина, которые опасаются, что мощный радар системы поставит под угрозу их безопасность и при этом не поможет ослабить напряженность на Корейском полуострове.