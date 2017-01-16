Китай повышает уровень угроз в адрес Тайваня

ТАЙБЭЙ – За последние недели Китай продемонстрировал свою военную мощь и нанес удар по международным контактам Тайваня, предостерегая его от сближения с США, которые долгое время были защитником самоуправления на острове. Пекин считает Тайвань частью своей территории, но пока воздерживается от более жестких мер воздействия.

В конце декабря и на прошлой неделе группа кораблей, включая авианосец «Ляонин», бороздили воды вокруг Тайваня, который находится в 160 километрах к юго-востоку от материкового Китая. В декабре африканское государство Сан-Томе и Принсипи разорвало дипломатические отношения с Тайванем и установило их с Китаем. На прошлой неделе Нигерия оборвала неформальные контакты с Тайванем, заявив, что он не является страной.

Китай предупреждает

По мнению экспертов, эти шаги направлены на то, чтобы предостеречь президента Тайваня Цай Инвэнь от сближения с США после ее внезапного телефонного разговора с избранным президентом Дональдом Трампом 2 декабря и в свете ее поездки на американский континент 7-14 января. США поставляют Тайваню оружие и имеют закон, разрешающий помогать Тайваню обороняться.

Однако Китай воздержался от более явных угроз, к которым он прибегал в прошлом, на случай, если Цай охладеет к США и будет стремиться к переговорам с Пекином, говорят эксперты.

«Тайвань получил место на международной арене, и как человеку, который родился и вырос на Тайване, мне с сожалением приходится признать, что это место было дано Тайваню с пониманием, что Тайваньский пролив не будет источником напряженности», – говорит Джоанна Лэй, глава тайваньской исследовательской организации «Чжунхуа – 21 век».

«Нет сомнений, что как только эта напряженность усиливается, международное пространство Тайваня будет сокращаться. Правительству Цай Инвэнь придется с этим что-то делать и как-то реагировать».

Китай считает Тайвань частью Китая

Китай считает Тайвань частью своей территории, несмотря на самоуправление, которое существует на острове с 1940-х годов. Пекин настаивает, что рано или поздно они объединятся, и обеспокоен тем, что автономия Тайваня может укрепиться, если тайваньские лидеры будут углублять внешние связи, особенно с США.

В 1995 и 1996 годах Китай выпускал ракеты в сторону Тайваньского пролива, что тогда рассматривалось как попытка разубедить жителей Тайваня голосовать за президента занимающего антипекинскую позицию. Еще в 2005 году высокопоставленные китайские чиновники грозили применить силу против Тайваня в случае необходимости.

Реакция жителей Тайваня

Но эти меры лишь способствовали распространению антикитайских настроений на Тайване, помогая приводить к власти президентов, обещавших противостоять Пекину. Цай Инвэнь, которая занимает пост президента с мая, разочаровала Пекин своей неготовностью участвовать в переговорах, предполагающих, что обе стороны являются частью одной страны. В то же время она сохраняла вежливый тон по отношению к Пекину, избегая слов и действий, которые могли бы расстроить его.

Ожидается, что Пекин воздержится от более решительных мер, таких, как подкуп дипломатических союзников Тайваня, которых остался 21, или проведение ракетных испытаний, но будет продолжать выступать с умеренными угрозами.

«Китай должен опасаться избранного президента Трампа из-за его непредсказуемости», – говорит Кун Блауэ, исполнительный директор вашингтонской протайваньской организации «Формозская ассоциация по связям с общественностью» (Formosan Association for Public Affairs)

«Они должны чувствовать, что им нужно что-то делать в ответ на последние сигналы из лагеря Трампа в поддержку Тайваня, но воздерживаться от проведения ракетных испытаний. Поэтому направление авианосца «Ляонин» в Тайваньский пролив, вероятно, было самым сильным сигналом, о котором они могли подумать в данных обстоятельствах, – продолжает Блауэ. – Сложно представить, чтобы Китай вышел за рамки этого».

Несмотря на разрыв связей с Сан-Томе и Принсипи у Тайваня остается достаточно иностранных союзников, чтобы его позиция озвучивалась в ООН, где Китай блокирует прямое участие Тайбэя. Нигерия не поддерживала дипломатических отношений и не входит в число основных торговых партнеров Тайваня.

Ранее в этом месяце Цай Инвэнь побывала в четырех странах Центральной Америки, где пыталась укрепить отношения.

Авианосец, который в среду прошел через Тайваньский пролив по пути к северной части Китая, вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня, но не входил в его территориальные воды.

Экономическое давление

За пять месяцев после прихода к власти Цай Инвэнь число туристических групп из Китая, посещающих Тайвань, сократилось на 27 процентов. Тенденция, которая была впервые зафиксирована примерно в январе 2016 года, когда Цай победила на выборах, рассматривается как попытка Пекина оказать экономическое давление на Тайвань, не прибегая к таким более жестким мерам, как, например, запрет на торговлю или отмена инвестиционных сделок.

Пекин, вероятно, следит за тем, что будет после встречи Цай с республиканским сенатором Тедом Крузом, состоявшейся 8 января. Эта встреча может навести мосты с партией, которая в ноябре взяла под контроль Конгресс США. 12-минутный телефонный разговор Цай и Трампа в начале декабря возмутил Китай, который привык к тому, что американские лидеры воздерживались от контактов с Тайбэем с 1970-х годов.

Вашингтон порвал официальные связи с Тайванем в 1979 году в пользу более крупного и стремительно развивающегося Китая.

Развитие контактов с Трампом после телефонного разговора Цай 2 декабря может принести Тайваню новые обмены в военной сфере и расширение доступа к передовым вооружениям для защиты от Китая. Тайваньские лидеры также хотят заключить соглашение о свободной торговле, которое поможет местным импортерам.

Сделанные предупреждения Пекина пока кажутся довольно мягкими – они не вызвали значительного возмущения или опасений в Тайване, но эскалация ситуации возможна, если президент Тайваня сделает что-то еще, что заденет Китай.

«Она не пользуется возможностями, она сдерживает себя. С ее точки зрения, лучше больше не раздражать Китай», – говорит Шейн Ли, политолог в Христианском университете Чжан Жун на Тайване.

Однако Демократическая прогрессивная партия Цай Инвэнь включает антикитайскую фракцию сторонников жесткой линии, и многие члены партии надеются, что она будет проявлять меньшую сдержанность. Вместе с тем, другие жители Тайваня хотят укреплять отношения с Китаем для развития торговли и инвестиций. «Она сталкивается со значительным давлением как изнутри партии, так и со стороны общества в целом», – поясняет Ли.