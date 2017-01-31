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Пустили Красного Петуха в столицу

Вашингтон встретил Новый год по лунному календарю – год Красного огненного Петуха... Парад в китайском квартале, танцы драконов и взрывы петард. Мэр города Мюриэль Баузер зажигала...
Под знаком Красного Петуха пройдет весь год – до 15 февраля 2018. В огненном цвете птицы – сила, уверенность и удача.
Петух невероятно проницателен и педантичен, но в то же время упрям и самонадеян. И, как всякий знак в восточном гороскопе, он будет влиять на судьбы людей на сверхуровне. Таково поверье.
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Ритуальная маска
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Ритуальная маска

Пляска дракона
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Пляска дракона

Ритуальный дракон
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Ритуальный дракон

Мэр города Мюриэль Баузер в первых рядах
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Мэр города Мюриэль Баузер в первых рядах

Мэр города Мюриэль Баузер
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Мэр города Мюриэль Баузер

Распорядитель парад
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Распорядитель парад

Колонна демонстрантов
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Колонна демонстрантов

Клоун
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Клоун

Танец куклы
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Танец куклы

Важная дама
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Важная дама

Девушка с буквой?
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Девушка с буквой?

Королева красоты
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Королева красоты

Встретил год Красного Огненного Петуха
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Встретил год Красного Огненного Петуха

Шествие ритуальных масок по улицам города
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Шествие ритуальных масок по улицам города

Старейшина
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Старейшина

Клоун и маски
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Клоун и маски

Участник
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Участник

Подрастающее поколение
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Подрастающее поколение

Ритуальный бой
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Ритуальный бой

Па
20

Па

Изгнание злых духов
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Изгнание злых духов

Ударные
22

Ударные

Мэр зажигает
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Мэр зажигает

Взрывы петард
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Взрывы петард

Дракон
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Дракон

Встреча
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Встреча

Летящий дракон
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Летящий дракон

Танцующие драконы
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Танцующие драконы

Ритуальный танец
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Ритуальный танец

Взвившийся дракон
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Взвившийся дракон

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