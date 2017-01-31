Пустили Красного Петуха в столицу

Вашингтон встретил Новый год по лунному календарю – год Красного огненного Петуха... Парад в китайском квартале, танцы драконов и взрывы петард. Мэр города Мюриэль Баузер зажигала...
Под знаком Красного Петуха пройдет весь год – до 15 февраля 2018. В огненном цвете птицы – сила, уверенность и удача.
Петух невероятно проницателен и педантичен, но в то же время упрям и самонадеян. И, как всякий знак в восточном гороскопе, он будет влиять на судьбы людей на сверхуровне. Таково поверье.
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Под знаком Красного Петуха пройдет весь год – до 15 февраля 2018. В огненном цвете птицы – сила, уверенность и удача.
Петух невероятно проницателен и педантичен, но в то же время упрям и самонадеян. И, как всякий знак в восточном гороскопе, он будет влиять на судьбы людей на сверхуровне. Таково поверье.
Смотрите так же этот материал в формате видео на странице Фейсбука, или в формате блога (для обсуждения)
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