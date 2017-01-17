Украина рассчитывает на взаимодействие с Китаем в политической и экономической сферах

КИЕВ – Украина заинтересована в расширении политического и экономического сотрудничества с Китаем. Об этом заявил президент Петр Порошенко 17 января в ходе встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Диалог двух лидеров, как сообщает пресс-служба президента Украины, состоялся на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем», – заявил президент Украины Петр Порошенко. Во время беседы, участники переговоров подчеркнули, что «украинско-китайские отношения носят стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран».

«Глава Украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым», – сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко.

Стороны достигли договоренности о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Перспективы сотрудничества с «мощным» Китаем

Политолог Олег Лисный называет позитивным моментом сам факт встречи лидеров Украины и Китая.

«Украина должна понимать, что как можно больше нужно расширять круг своих союзников. Китай – это очень мощный рынок, на который нужно выходить потому, что мы видим, что Европа нас как-то очень «странно» встречает и в экономической сфере. Раньше до подписания Соглашения об ассоциации – экономических и политических его компонентов, мы сильно зацикливались на российском рынке, теперь – на европейском. Рынки Китая намного мощнее и как показала практика, очень опасно работать с кем-то одним», – подчеркивает Олег Лисный в комментарии корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Олег Лисный считает, что в «миротворческом процессе» сложно рассчитывать на поддержку Китая, учитывая «очень гибкую внешнюю политику официального Пекина».

«У Пекина есть свои стратегические интересы, которые следует рассматривать через призму отношений с Соединенными Штатами и Россией. Причем Россия для Китая – это ситуативный союзник. Например, в Совете Безопасности ООН китайская делегация часто или голосует так, как надо Кремлю, или воздерживается», – подчеркивает Олег Лисный.

Давос: масштабные и многообещающие заявления

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков напоминает о том, что встреча в Давосе проходит в рамках Всемирного экономического форума. И вероятно, подчеркивает Дмитрий Воронков, «основная цель и переговоры со стороны Украины» направлены на укрепление экономических отношений, а не для поиска политических союзников.

«Основная цель – достижение экономических преференций для Украины в межгосударственных торгово-экономических взаимоотношениях. Безусловно, задача состоит в том, чтобы укрепить финансовую поддержку со стороны дружественных стран. Об этом свидетельствует запланированная встреча украинской делегации с главой МВФ Кристин Лагард. Думаю, что политический аспект будет, конечно, иметь место, но скорее вскользь. Политические бонусы украинская власть надеется получить по итогам Форума, а не непосредственно во время его проведения», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Воронков считает, что не следует «всерьез рассматривать» попытки укрепления товарооборота между Украиной и КНР, а также задекларированное украинской стороной желание увидеть содействие в вопросах урегулирования украинского конфликта.

«Эти отношения усложняется географическим расстоянием между Украиной и Китаем, любой экспорт сопряжен с доставкой или через территорию России или в обход, вероятно, это слишком затратно и невыгодно. Думаю, что Украина больше настроена на китайские инвестиции и возможно новые кредитные линии в качестве финансовой помощи. О содействии Китая в украино-российском конфликте также серьезно говорить не стоит. Возможно, что данным заявлением власть просто вуалирует некую будущую гуманитарную или финансовую поддержку со стороны Китая, но никак не прямое содействие в разрешении вооруженного конфликта», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Вместе с тем, Дмитрий Воронков считает, что слова украинского лидера о том, что «Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым», звучат все же «многообещающе и масштабно».

«С Россией у Китая как таковых конфликтов не было. Китай в геополитических конфликтах старается максимально занимать политических нейтралитет (и это ему удается), он не нуждается, по сути, в поиске дружественных стран-союзников», – отмечает Дмитрий Воронков.

Рассчитывать только на себя

Политический эксперт «Украинского клуба» Виталий Литвиненко считает, что Украине следует рассчитывать на внутренние ресурсы, и менее полагаться на возможность внешних финансовых заимствований.

«Нам необходима жесткая внутренняя консолидация, реальные, а не декларативные реформы, очень жесткая милитаризация общества и экономики, переход на мобилизационную модель развития», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Такую модель развития Виталий Литвиненко называет жесткой, требующей больших усилий.

«Но все другие модели не жизнеспособны. Сегодня у нас ситуация похожа на Украину 1921 года, когда молодая Украинская Народная Республика много сил и ресурсов тратила на решение внутриполитических декларативных задач. На каком-то этапе западному миру это надоело, и он банально отказался от Украины», – подчеркивает Виталий Литвиненко.